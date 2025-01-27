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Питерец.ру » Общество » 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
27 января – 81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

81 год назад, 27 января 1944 года, завершилась операция «Январский гром», ознаменовавшая полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады.  900 мучительных дней и ночей, каждый из которых мог стать последним для миллионов жителей осажденного города, остались позади.  Эта дата – не просто запись в исторических хрониках, это символ несокрушимого духа человеческого, пример невероятной стойкости и мужества перед лицом невиданного ужаса.  Воспоминания о ледяном ветре, голоде, постоянных обстрелах и бомбардировках передаются из поколения в поколение, служа напоминанием о цене свободы и независимости.  

2025 год, объявленный Президентом России Годом защитника Отечества,  стал важным этапом в череде памятных дат,  подчеркивая непреходящее значение подвига советского народа в Великой Отечественной войне.  Этот год начался с двух особенно значимых событий – 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 81-й годовщины ее полного снятия.

Операция «Январский гром», первый из десяти легендарных сталинских ударов 1944 года, стала переломным моментом не только в обороне Ленинграда, но и во всей Великой Отечественной войне.  Успех под Ленинградом вдохновил советскую армию на дальнейшие наступательные операции,  приведя к освобождению огромных территорий,  включая порабощенную Европу,  и освобождению узников концлагерей, таких как Освенцим.  Символично, что всего через год после полного снятия блокады Ленинграда, 27 января 1945 года,  был освобожден Освенцим.  Эта дата, по решению Организации Объединенных Наций, отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста,  еще раз подчеркивая ужасающие масштабы преступлений нацистского режима. Совпадение этих дат –  освобождение Ленинграда и Освенцима –  наглядно демонстрирует тесную взаимосвязь событий Великой Отечественной войны и Холокоста, подчеркивая необходимость сохранения памяти о жертвах этих чудовищных преступлений.

К сожалению, в современном мире мы сталкиваемся с попытками переписать историю,  принизить роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и  смягчить  зверства нацистского режима.  Поэтому сохранение памяти о Великой Победе и подвиге советского народа –  наша священная обязанность.  Это не просто дань уважения прошлым поколениям,  это фундаментальная основа для построения будущего,  где не будет места ненависти,  ксенофобии и тоталитаризму.  В Санкт-Петербурге, городе, который пережил блокаду,  жива память о героях.  Юбилей Победы в этом городе отметят почти 4 тысячи фронтовиков и порядка 50 тысяч ветеранов –  число, значительно превышающее аналогичный показатель в любом другом регионе России.

В память о героях Ленинградской битвы, по результатам открытого конкурса,  был выбран проект нового монумента, который будет установлен на Пулковских высотах,  ставшем символом обороны города.  Этот монумент станет не только памятником, но и местом памяти,  где будущие поколения смогут почтить память погибших и узнать о героизме защитников Ленинграда. Кроме того, в Красносельском районе,  по инициативе ветеранов,  планируется создание мемориального комплекса,  который расскажет о героической обороне города в мельчайших деталях,  отражая не только масштабы военных действий,  но и повседневную жизнь ленинградцев в условиях блокады –  их мужество,  сопротивление и надежду на победу.  Этот комплекс станет  важным центром патриотического воспитания,  где молодые люди смогут ознакомиться с  историческими фактами,  фотографиями,  документами и личными воспоминаниями,  чтобы  более полно понять  значение  подвига ленинградцев.  Включение  интерактивных экспонатов,  виртуальных туров по осажденному городу и  возможности  личностных  историй  жителей  Ленинграда  сделает этот комплекс  не только  памятником  прошлого,  но и  инструментом  образования  для  будущих поколений.

Источник: Администрация Петербурга
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