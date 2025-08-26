В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»

Фестиваль «Остров мечтателей», стартовавший 23 августа в музейно-историческом парке «Остров фортов» Санкт-Петербурга, стал ярким событием, привлекая множество посетителей и демонстрируя значимость событийного туризма для развития города. Организованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, фестиваль подтвердил свою роль в привлечении гостей в Северную столицу и в укреплении традиционных семейных ценностей, предоставляя прекрасную возможность для отдыха и развлечений для всей семьи. Заместитель председателя Комитета, Илья Баннов, подчеркнул важность подобных мероприятий для туристической привлекательности города, отметив, что фестивали в «Острове фортов» становятся доброй традицией, собирая семьи на выходные и праздники.

Открытие фестиваля ознаменовалось захватывающей концертной программой на главной сцене. Зрители наслаждались выступлениями разножанровых артистов. Оркестр «Симфонические творцы» представил неожиданную интерпретацию классической музыки, привнеся свежий взгляд на привычные произведения. Энергичная акапелла-группа Supermotiv зарядила публику позитивом, а цирковой шоу-проект FantAcity поразил эффектными трюками и яркими костюмами. Театр чудес MIRACLES, с его неординарным и слегка безумным шоу в стиле «Алисы в Стране чудес», оставил незабываемые впечатления, создав атмосферу волшебства и интриги. Кавер-группа «Рви Баян» завершила первый день фестиваля зажигательным выступлением, исполнив популярные хиты, которые заставили всех подпевать и танцевать. Кульминацией первого дня стало выступление Наталии Быстровой, известной актрисы и певицы, лауреата множества премий и номинаций, запомнившейся зрителям по главной роли в мюзикле «Mamma Mia!». Ее выступление стало настоящим украшением фестиваля, подарив публике незабываемые эмоции.

Второй день фестиваля был не менее насыщенным. На сцене блистали юные таланты из Ленинградской области, демонстрируя свои вокальные, танцевальные и инструментальные способности. Для самых маленьких гостей работали аниматоры, создавая атмосферу веселья и радости. Яркие шоу мыльных пузырей и шерстяных фигур порадовали детей всех возрастов. Желающие могли принять участие в мастер-классах по танцам – зумбе, бачате, сальсе и другим танцевальным направлениям – под руководством опытных инструкторов. Творческие мастер-классы предлагали освоить технику оригами, роспись изделий из природных материалов и создание разнообразных поделок. Более 2000 открыток в морском стиле с символикой фестиваля были раскрашены юными художниками, а также более 200 эко-сумок обрели яркие, индивидуальные дизайны. Две огромные стены-раскраски превратились в холсты для коллективного творчества, на которых гости фестиваля оставляли свой след, превращая их в яркие и красочные панно.

Кинотеатр под открытым небом, расположенный в уютном шатре с мягкими пуфиками, предлагал зрителям окунуться в мир любимых советских фильмов. На большом экране демонстрировались «Развлечебу», «Три толстяка», «Старик Хоттабыч» и «Два капитана», вызвав ностальгические чувства у старшего поколения и знакомя с классикой кино младших зрителей. Популярностью пользовались спортивные мастер-классы, увлекательный квест, а также иммерсивные экскурсии «Великие мечты», где актеры, перевоплотившись в исторических адмиралов, рассказывали о своих мечтах и путях их достижения, создавая интерактивную и захватывающую атмосферу. Для тех, кто предпочитает спокойный отдых и интеллектуальные игры, были организованы мастер-классы по шашкам, шахматам, го и домино.

Особый интерес у юных гостей вызывали мастер-классы по робототехнике и виртуальной реальности. Дети с увлечением программировали простых роботов, а с помощью VR-очков путешествовали по морской вселенной, исследуя ее красоты и тайны. Одновременно стартовала очная часть конкурса «Остров талантов», предоставляя детям и подросткам от 6 до 18 лет возможность проявить свои творческие способности в номинациях: фотография, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, авторский рассказ/эссе и видеоролик. Опытные наставники помогали участникам раскрыть свой потенциал на творческих лабораториях. Конкурс не ограничивался только очной частью; желающие могли принять участие и онлайн, отправив заявку и конкурсную работу организаторам до 27 августа.

В целом, фестиваль «Остров мечтателей» стал ярким примером успешного сочетания развлекательной и образовательной программ, привлекая широкий круг посетителей разных возрастов и интересов. Организаторы продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионализм, создав атмосферу радости, творчества и незабываемых впечатлений для всех участников. Фестиваль подтвердил свою значимость как важного события в культурной жизни Санкт-Петербурга и как эффективного инструмента привлечения туристов. Многочисленные положительные отзывы свидетельствуют о успехе мероприятия и о желании посетителей снова вернуться на «Остров мечтателей» в следующем году.