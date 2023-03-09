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Питерец.ру » Культура » Более 150 000 посетителей принял фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд» в музейно-историческом парке «Остров фортов»

Более 150 000 посетителей принял фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд» в музейно-историческом парке «Остров фортов»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Более 150 000 посетителей принял фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд» в музейно-историческом парке «Остров фортов»

Подведены итоги фестиваля ледовых скульптур «КроншЛёд», проводившегося с 15 февраля по 5 марта в кронштадтском музейно-историческом парке «Остров фортов». Выставку, которая стала одним из самых популярных некоммерческих событий Санкт-Петербурга в этом зимнем сезоне, за 3 недели выставку посетило более 150 000 человек. В их числе жители Кронштадта и других районов Санкт-Петербурга, а также гости из регионов России и даже из-за рубежа.

«КроншЛёд» привлек внимание туристической отрасли: посещение фестиваля было включено в программы и предложения турфирм, посмотреть на ледовые скульптуры приезжали организованные группы туристов. К примеру, в последний уик-энд февраля — на Масленицу — на выставке побывали 34 китайских туриста — участники первой в России «постковидной» тургруппы из КНР. Фестиваль вызвал большой отклик среди визитеров из Поднебесной, ведь крупнейшие мировые конкурсы ледовых скульптур проходят именно в Китае. 

В связи с высоким спросом работу фестиваля даже продлили до 5 марта, чтобы «захватить» дополнительные выходные.

Выставка была посвящена юбилейным датам — 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота. В экспозиции нашли отражение и темы из истории Кронштадта — «кузницы» главных морских побед России. Над созданием 15 ледяных шедевров разных форм и размеров — от миниатюрных статуй до масштабных композиций — в течение двух недель подготовки трудились более 20 ведущих скульпторов со всей страны. Среди них — чемпионы мира, победители и призеры престижных отечественных и международных конкурсов по ледовой и снежной скульптуре. 

«Фестиваль «КроншЛёд» представил петербургскую, а также кронштадтскую историю и культурную идентичность в очень красочном и в то же время доступном формате. Тематические ледовые скульптуры блестяще выполнили свою просветительскую миссию и подарили посетителям всех возрастов массу впечатлений и эстетического удовольствия, что подтверждает беспрецедентная популярность мероприятия. Фестиваль обеспечил рекордную посещаемость Кронштадта в низкий туристический сезон: более 150 тысяч гостей за две с небольшим недели — таких показателей в феврале еще никогда не было», — комментирует руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. 

«Фестиваль «КроншЛёд» воплотил в себе историю и современность Петербурга. Ледовые скульптуры создавались в Северной столице еще в XVIII веке, при Петре Первом. Сегодня эта традиция продолжается в виде фестиваля, площадкой для которого стал «Остров фортов» – историческое место в Кронштадте и флагман новой туристской географии, популярная точка притяжения для горожан и туристов. Символично, что темой первой ледовой выставки стало 320-летие Петербурга и Балтийского флота. Скульптуры, над которыми трудились лучшие мастера страны, отразили разные грани облика нашего города. Уверен, этот фестиваль может стать одной из визитных карточек Северной столицы и занять особое место в событийном календаре», — отмечает председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

В рамках фестиваля организаторы запустили онлайн-голосование по выбору лучшей ледовой скульптуры: желающие могли анонимно отдать свой голос за понравившееся произведение по специальной ссылке в социальных сетях проекта «Остров фортов». В голосовании приняло участие почти полторы тысячи человек.  Победителем стала композиция «Путешествие во времени». Ее авторы — мастера из Екатеринбурга Матвей Ваваев и Кирилл Баталов из города Невьянска Свердловской области. За скульптуру, изображающую классический петербургский сюжет начала прошлого века – конную повозку на фоне Исаакиевского собора, свои голоса отдал 231 человек. Победителям будет вручен кубок фестиваля «КроншЛёд», который станет переходящим и будет вручаться ежегодно. На втором месте по популярности оказалась масштабная ледовая скульптура «Кронштадтский морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца», тройку лидеров замкнула сюжетная композиция «Первая водолазная школа России». 

Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд» — первое в Северной столице событие подобного формата,реализуемое на некоммерческой основе. Мероприятие организовано Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга при поддержке проекта «Остров фортов». Информационными партнёрами выступают: радиостанция ПитерFM, телеканал 78, портал Peterburg2.ru и издание «Петербургский дневник». 

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