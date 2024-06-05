В Мариинском дворце прошла презентация книги «Солдаты слова в битве за Родину»

В Мариинском дворце состоялась презентация книги Альберта Измайлова «Солдаты слова в битве за Родину». В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов, Наталия Астахова и Александр Ржаненков, представители библиотечного сообщества города, жители Северной столицы.

К участникам обратился депутат петербургского парламента Всеволод Беликов. Он зачитал приветственное слово Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского:

«Книга, написанная Альбертом Фёдоровичем, вносит достойный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Это особенно важно сегодня, когда предпринимаются попытки принизить подвиг наших предков, разорвать священную связь поколений. Усилия, направленные на сохранение исторической памяти, заслуживают самого искреннего уважения и благодарности», говорится в обращении председателя.

В ходе мероприятия Альберту Измайлову, а также творческому коллективу книги за высокий профессионализм, активную просветительскую деятельность, участие в реализации социально значимых культурных проектов были вручены благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Кроме того, в библиотечный фонд Мариинского дворца было передано два экземпляра книги «Солдаты слова в битве за Родину».

Депутат Наталия Астахова вручила Альберту Измайлову грамоту Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга «За большой личный вклад в сохранение исторического наследия и памяти, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения»

– Альберт Фёдорович собрал информацию и показал сообщество ленинградских писателей, поэтов. Это очень важная страница для осознания, сколько же людей такой, казалось бы, не военной профессии участвовало в Великой Отечественной войне, – отметила Наталия Астахова

Измайлов Альберт Федорович – житель блокадного Ленинграда. Является автором 30 книг документальной прозы, членом Союза писателей России, лауреатом литературных премий.

В произведении «Солдаты слова в битве за Родину» идет речь о писателях на фронтах Великой Отечественной войны. В нём делается попытка осмыслить опыт более сотни ленинградских писателей и поэтов на пути к Победе. Книга была издана при поддержке депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.