ента новостей

18:47
В Мариинском дворце прошла презентация книги «Солдаты слова в битве за Родину»
12:47
В деревне Славянка в ДТП пострадал 15-летний подросток на питбайке
12:44
В Ленобласти иномарка сбила 15-летнюю на велосипеде
12:40
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионера с Богатырского проспекта
12:34
В Невском райне две циганки пытались ограбить магазин
12:27
В Красносельском районе произошел дорожный конфликт со стрельбой
12:23
В Невском районе иномарка сбила 5–летнего мальчика на роликах
12:02
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке теплохода «Баскунчакский»
10:14
Электросамокаты временно исчезнут
09:37
Какие выгоды получит Петербург?
23:35
После вылета Даниила Медведева с «Ролан Гаррос – 2024» с турнира снялся Новак Джокович, и в полуфинал без игры прошёл Каспер Рууд
23:05
Гандбольный «Зенит» попрощался попрощался с шестёркой игроков и подвёл статистические итоги сезона по результативности: лидеры – Луня и Киселёв
16:41
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу
13:28
Выставка «Жить под солнцем»
13:14
В Петербурге задержали таксиста и двух его подельников по подозрению в серии краж у пассажиров
12:42
Закрытие трамвайного движения по пр. Испытателей
12:36
Закрытие трамвайного движения по ул. Марата
12:34
Выставка «Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII — начала XX веков»
12:29
В СПбГУ состоится выставка-показ прижизненных изданий Пушкина
09:51
На трассе «М10» дорожный конфликт закончился стрельбой из пневматического пистолета
09:46
В Приморском районе иномарка сбила 6-летнего мальчика
09:42
В ДТП на КАД пострадал новорожденный ребенок
09:37
В Невском районе избили и ограбили двух подростков
09:21
В Кировске 4-летний мальчик выпал из окна
08:37
Три депутата могут остаться без манданта
08:28
Диетологи о чае и кофе
20:21
На время проведения ПМЭФ-2024 запретят ездить на электросамокатах и электровелосипедах
20:18
В Саду Бенуа начались экскурсии по эмоциональному паблик-арт проекту
15:46
На автодроме «Игора Драйв» пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
15:07
В Ленобласти сотрудники дорожной полиции доставили роженицу в больницу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Мариинском дворце прошла презентация книги «Солдаты слова в битве за Родину»

В Мариинском дворце прошла презентация книги «Солдаты слова в битве за Родину»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце прошла презентация книги о писателях-фронтовиках

В Мариинском дворце состоялась презентация книги Альберта Измайлова «Солдаты слова в битве за Родину». В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов, Наталия Астахова и Александр Ржаненков, представители библиотечного сообщества города, жители Северной столицы.

К участникам обратился депутат петербургского парламента Всеволод Беликов. Он зачитал приветственное слово Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского:

«Книга, написанная Альбертом Фёдоровичем, вносит достойный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Это особенно важно сегодня, когда предпринимаются попытки принизить подвиг наших предков, разорвать священную связь поколений. Усилия, направленные на сохранение исторической памяти, заслуживают самого искреннего уважения и благодарности», говорится в обращении председателя.

В ходе мероприятия Альберту Измайлову, а также творческому коллективу книги за высокий профессионализм, активную просветительскую деятельность, участие в реализации социально значимых культурных проектов были вручены благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Кроме того, в библиотечный фонд Мариинского дворца было передано два экземпляра книги «Солдаты слова в битве за Родину».

Депутат Наталия Астахова вручила Альберту Измайлову грамоту Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга «За большой личный вклад в сохранение исторического наследия и памяти, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения»

– Альберт Фёдорович собрал информацию и показал сообщество ленинградских писателей, поэтов. Это очень важная страница для осознания, сколько же людей такой, казалось бы, не военной профессии участвовало в Великой Отечественной войне, – отметила Наталия Астахова

Измайлов Альберт Федорович – житель блокадного Ленинграда. Является автором 30 книг документальной прозы, членом Союза писателей России, лауреатом литературных премий.

В произведении «Солдаты слова в битве за Родину» идет речь о писателях на фронтах Великой Отечественной войны. В нём делается попытка осмыслить опыт более сотни ленинградских писателей и поэтов на пути к Победе. Книга была издана при поддержке депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-03-2023, 14:13
В Мариинском дворце приняли учеников и педагогов школы села Лычково
28-04-2023, 13:12
В Мариинском дворце презентовали книгу «На круги своя. К 320-летию Санкт-Петербурга: документальная история возвращения городу его исторического имени»
22-05-2023, 15:22
В Мариинском дворце состоялась церемония награждения особо отличившихся жителей Петербурга
11-05-2023, 16:27
В Мариинском дворце состоялась рабочая встреча депутатов петербургского и алтайского парламентов
21-04-2023, 09:22
В Мариинском дворце чествовали ветеранов муниципальной службы Петербурга
18-04-2023, 14:28
В Мариинском дворце обсудили сохранение и популяризацию исторических памятников

Происшествия на дорогах

0
103
Сегодня, 12:44
В Ленобласти иномарка сбила 15-летнюю на велосипеде
0
80
Сегодня, 12:23
В Невском районе иномарка сбила 5–летнего мальчика на роликах
0
137
Вчера, 09:46
В Приморском районе иномарка сбила 6-летнего мальчика
0
135
Вчера, 09:42
В ДТП на КАД пострадал новорожденный ребенок
Наверх