В Петербурге депутаты обсудят вопросы ликвидации Приморской свалки

19 июня в 14.30 в Малом зале Мариинского дворца состоится заседание постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Планируется рассмотреть вопрос реализации проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объекте «Приморская свалка в квартале 57Ж Северо-Приморской части Санкт-Петербурга».

Приморская свалка расположена на пересечении улиц Яхтенной, Мебельной, Оптиков и Полиграфмашевского проезда и представляет собой холм-террикон высотой до 26 метров. Свалка была организована в 1933 году и принимала бытовые, промышленные и строительные отходы Ленинграда. К 1976 году, когда свалка была закрыта, она занимала площадь 106 гектар. В 2000 - 2006 годах были проведены работы по локализации объекта: отходы собраны в террикон площадью порядка 10 гектар и перекрыты сверху слоем изолирующего грунта. Террикон также был оборудован системами, водоотведения, дренажа и дегазации. На сегодняшний день в связи с активной жилой застройкой Приморского района территория свалки находится в непосредственной близости от жилых домов, в связи с чем реализация проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде на данном объекте имеет высокую социальную значимость.

В заседании примут участие начальник управления обеспечения экологической безопасности Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Иван Тесленко, заместитель главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга Елена Красильникова, руководство ООО «ТехноТерра».