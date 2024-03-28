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Питерец.ру » Общество » Россиян вновь призвали отказаться от использования VPN

Россиян вновь призвали отказаться от использования VPN

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Госдуме рассказали, почему использование VPN-cервисов отрицательно сказывается на пользовательской безопасности в сети.

В Госдуме рассказали, почему использование VPN-cервисов отрицательно сказывается на пользовательской безопасности в сети.
Использование VPN-сервисов в современном мире давно стало «нормой» для обхода блокировок западных социальных сетей. Депутат Государственной думы от Пермского края, член комитета по информполитике Антон Немкин рассказал, почему это плохо отражается на информационной безопасности страны, а также почему пользователи могут пострадать. 

«Всего пару лет назад приложения были пристанищем в основном для злоумышленников: через них выходили в даркнет и осуществляли незаконные сделки», – напомнил Немкин в своем телеграм-канале.

Тем не менее, сейчас большинство российских пользователей VPN-сервисов используют их для обхода блокировок западных социальных сетей. При этом зачастую россияне становятся жертвами злоумышленников, которые с помощью программ, мимикрирующих под VPN сервисы, на деле получают доступ к данным пользователей.

«Но массовые утечки данных, пугающая статистика убедила далеко не всех, приложения остаются крайне востребованными», – подчеркнул депутат.

Кроме того, использование VPN-сервисов может стать угрозой для цифровой безопасности страны. Ведь заполучить персональные или секретные данные могут даже террористы.

«Последние трагические события в «Крокус Сити Холл» в очередной раз это доказали», – подчеркнул Немкин.

Депутат призвал отказаться от VPN-сервисов, чтобы не давать преступникам еще один инструмент.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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