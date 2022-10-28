В Песочном полицейские выявили незаконную вырубку леса

В рамках профилактической операции «Лес» сотрудники ГУ МВД России по г. СПб и ЛО в поселке Песочный Курортного района проверили участок, на котором планируется строительство медицинского логистического центра.

При расчистке стройплощадки для возведения склада подрядная организация вырубила деревья, как установили полицейские, незаконно. Представитель строительной компании не смог предоставить документы, разрешающие вырубку леса.

Обнаружено около 15 кубометров древесины. По оценке уполномоченных государственных органов, ущерб от несанкционированной вырубки леса составил порядка 2,5 млн руб.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 260 УК РФ.