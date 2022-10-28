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Питерец.ру » Происшествия » В Песочном полицейские выявили незаконную вырубку леса

В Песочном полицейские выявили незаконную вырубку леса

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МВД
На месте будущего медицинского склада полицейские выявили незаконную вырубку леса

В рамках профилактической операции «Лес» сотрудники ГУ МВД России по г. СПб и ЛО в поселке Песочный Курортного района проверили участок, на котором планируется строительство медицинского логистического центра.

При расчистке стройплощадки для возведения склада подрядная организация вырубила деревья, как установили полицейские, незаконно. Представитель строительной компании не смог предоставить документы, разрешающие вырубку леса.

Обнаружено около 15 кубометров древесины. По оценке уполномоченных государственных органов, ущерб от несанкционированной вырубки леса составил порядка 2,5 млн руб.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 260 УК РФ.

Источник: ГУ МВД
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