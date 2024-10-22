Microsoft потеряла критически важные логи клиентов

Корпорация Microsoft предупредила корпоративных клиентов о потере критически важных логов - текстовых файлов с информацией о действиях ПО или пользователей, которые хранятся на компьютере или сервере и помогают выявить несанкционированный доступ.

Как оказалось, в течение двух недель в сентябре компания не хранила журналы безопасности облачных сервисов Entra, Defender for Cloud и Purview. Эта утечка данных произошла из-за внутренней ошибки операционного агента мониторинга компании Microsoft, что вызвало сбой в процессе загрузки журналов от клиентов.

В корпорации уверяют, что ИТ-инцидент не связан с внешними угрозами. Но, как бы то ни было, отсутствие логов теперь серьезно усложнит работу системных администраторов, которым необходимо отслеживать события и идентифицировать потенциальные вторжения. Сама компания уже признала свою ответственность за произошедшую утечку данных и отозвала обновления, которые к ней привели.

Но больше интересует другой вопрос - как она вообще могла такое допустить, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«За этот год Microsoft уже не в первый раз становится фигурантом новостей о серьезных сбоях, которые имеют критические последствия. Напомню, что в прошлый раз, в июле, о перебоях в работе заявляли ведущие международные банки, авиаперевозчики, СМИ и компании ряда других отраслей. Позднее Microsoft сообщила, что сбой затронул порядка 8,5 млн устройств с ОС Windows», - напомнил депутат.

Проблема использования продуктов западных компаний сегодня в том, что они находятся вне регулирования российского законодательства, уверен Немкин.

«И наши пользователи фактически предоставлены на милость компаний и никак не защищены. Эта ситуация в очередной раз подтверждает правильность концепции перехода на отечественные решения, которых на нашем рынке в избытке», - добавил он.