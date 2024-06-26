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Питерец.ру » Общество » Microsoft без спроса копирует информацию пользователей

Microsoft без спроса копирует информацию пользователей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Microsoft начали делать обязательное резервное копирование пользовательских данных.

Корпорация Microsoft решила сделать обязательным автоматическое резервное копирование пользовательских данных, размещенных на компьютере, в облачное хранилище OneDrive. При этом никаких официальных анонсов об этом корпорация не сделала. Кроме того, компания не запрашивает пользовательское согласие на обработку данных – файлы копируются по умолчанию.
OneDrive – облачное файловое хранилище операционных систем Windows 10 и Windows 11, установленное по умолчанию. Объем скачиваемых в облако данных может исчисляться гигабайтами – в зависимости от того, как долго работало копирование.
Подобные нововведения должны сопровождаться официальным анонсом, а также понятной пользователю памяткой, как отключить такой функционал, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«При этом не совсем понятна цель нововведения. Автоматическое копирование информации в облако сопряжено с рядом рисков. Во-первых, на компьютерах могут храниться конфиденциальные пользовательские данные, включая паспортные сведения. От утечек данных никто не застрахован, в том числе и облачные сервисы. Например, не так давно хакеры взломали один из сервисов хранилища Dropbox. Во-вторых, автоматическое копирование – это дополнительная нагрузка на работу ПК в целом, а также на заряд устройства, если речь идет о ноутбуках. Пользователь должен быть предупрежден об этом», – отметил депутат.

По словам Немкина, компания уже не раз сталкивалась с обвинениями в незаконном сборе персональных сведений.

«Обвинения в незаконном сборе данных преследуют Microsoft на протяжении всей работы компании и не являются беспочвенными. Еще в том году появилась информация о сборе всей пользовательской интернет-истории в фоновом режиме, которая самой Microsoft была также проигнорирована», – рассказал парламентарий.

Немкин отметил, что нововведение компании затронет тех граждан, кто активно пользуется сервисами компании.

«Это не должно распространиться на корпоративный сектор, к которому Microsoft закрыла официальный доступ к облачным сервисам еще в марте 2024 года. Для того, чтобы не стать жертвой несанкционированного копирования данных, необходимо изменить настройки резервного копирования. Но лучше всего – удалить приложение и перейти на отечественные облачные хранилища. Мы не можем быть уверены в том, что компания, ведущая сбор персданных в обход политики конфиденциальности и нарушая пользовательские соглашения, не передаст ее третьему лицу. При этом отследить сам факт такой передачи будет сложно. Лучше всего – перестраховаться», – подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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