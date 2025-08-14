На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»

На «Северной верфи», 14 августа, состоялась торжественная церемония спуска на воду нового фрегата, гордо носящего имя «Адмирал Амелько». Это событие стало знаковым не только для Санкт-Петербурга, но и для всей России, подчёркивая мощь отечественного кораблестроения и укрепление Военно-Морского Флота. Церемония собрала высокопоставленных гостей, среди которых были губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, помощник Президента РФ Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев и генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Андрей Пучков. Присутствие таких влиятельных фигур подчеркнуло стратегическую важность этого события для национальной безопасности.

Александр Беглов, обращаясь к собравшимся, установил связь между спуском фрегата и недавно учреждённым Днём окончания Ленинградской битвы, отметив, что адмирал Амелько, имя которого теперь увековечено на борту корабля, был одним из героев этой легендарной битвы, обеспечивая бесперебойную проводку конвоев в Финском заливе в условиях жесточайшей блокады. Губернатор подчеркнул, что это событие - дань памяти всем защитникам Ленинграда, морякам-балтийцам, чьи подвиги навсегда вписаны в историю России. Он особо выделил значение музея истории завода «Северная верфь», где в этот день открылась экспозиция, посвящённая жизни и подвигам адмирала Амелько, делая доступной для широкой публики историю мужества и героизма защитников города. Это подчеркивает стремление сохранить память о прошлом и воспитать чувство патриотизма у новых поколений.

Николай Патрушев, в свою очередь, подчеркнул, что строительство фрегата «Адмирал Амелько» является прямым воплощением стратегических решений Президента России по развитию Военно-Морского Флота и отечественного кораблестроения. Он назвал это событие ярким свидетельством роста военно-морской мощи России и подтверждением высокого уровня развития отечественных технологий в сфере судостроения. Помощник Президента особо отметил высокий профессионализм коллектива «Северной верфи», подчеркнув их неоценимый вклад в создание современного высокотехнологичного корабля. Его слова прозвучали как признание заслуг и стимул для дальнейшего развития отрасли.

Главнокомандующий ВМФ России, адмирал Александр Моисеев, выразил уверенность в том, что боевой путь фрегата «Адмирал Амелько» будет столь же славным, как и жизнь адмирала, имя которого он носит. Он символично отметил, что с момента спуска на воду начинается настоящая жизнь корабля, его морской путь, полный вызовов и достижений. Адмирал Моисеев, как представитель ВМФ, выразил гордость за новые возможности, предоставляемые фрегатом для укрепления обороноспособности страны. Его слова прозвучали с уверенностью и оптимизмом.

«Адмирал Амелько» – это не просто корабль, это головной модернизированный фрегат проекта 22350, отличающийся большим водоизмещением и значительно увеличенным арсеналом ударного вооружения. Участие Президента России в закладке корабля подчеркивает его особую значимость для страны. Модернизированные фрегаты данного проекта обладают уникальными боевыми возможностями. Они способны противостоять авианосным группировкам противника, эффективно поражать различные цели – как надводные, так и наземные, обеспечивая противовоздушную оборону других кораблей, оказывая поддержку десанту и противодействуя подводным лодкам. Это многофункциональный корабль, способный решать широкий спектр боевых задач.

Александр Беглов ещё раз подчеркнул, что Санкт-Петербург остаётся центром отечественного кораблестроения, выполняя поручения Президента России в рамках государственной программы обновления Военно-Морского Флота. Он отметил важность ВМФ для укрепления обороны морских рубежей России и подчеркнул, что «Адмирал Амелько» способен защищать интересы страны в любой точке мирового океана, благодаря своим современным системам вооружения. Его слова прозвучали как заявление о готовности Санкт-Петербурга и всей России к защите своих интересов. В заключение губернатор поздравил сотрудников и руководство «Северной верфи» с этим знаменательным событием. Спуск на воду фрегата «Адмирал Амелько» - это не просто завершение строительства корабля, это символ силы, мощи и готовности России защищать свои национальные интересы.