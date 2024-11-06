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Питерец.ру » Общество » В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Чукотка»

В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Чукотка»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: спуском на воду атомного ледокола «Чукотка» петербургские корабелы выполнили поручение Президента и продолжили серию самых мощных ледоколов в мире

Сегодня, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялось знаменательное событие – спуск на воду новейшего атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220. Эта церемония, транслируемая по видеосвязи, была отмечена присутствием Президента России Владимира Путина, который лично дал команду на спуск судна.

В торжественной церемонии спуска на воду ледокола «Чукотка» приняли участие губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

"Чукотка" стал четвертым серийным ледоколом этого проекта, что свидетельствует о масштабной программе развития российского ледокольного флота. Президент России подчеркнул важность этого события для освоения Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Новые ледоколы, обладающие уникальными характеристиками, позволят расширить географию морских перевозок, обеспечить доступ к богатым природным ресурсам региона и укрепить присутствие России в Арктике.

Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Их длина превышает 170 метров, а водоизмещение достигает 33 540 тонн. Суда оснащены двумя реакторами RITM-200, обеспечивающими практически неограниченную автономность плавания. Мощные ледокольные характеристики позволяют им преодолевать лед толщиной до 3 метров, что открывает новые возможности для освоения Северного морского пути.

Помимо "Чукотки", на Балтийском заводе продолжается строительство еще двух ледоколов проекта 22220 – "Якутии" и "Ленинграда". Это говорит о том, что Россия намерена и в дальнейшем укреплять свои позиции в Арктике и сохранять лидерство в области ледокольного флота.

Спуск на воду "Чукотки" – это не только триумф российского судостроения, но и важный вклад в развитие Санкт-Петербурга. Город на Неве традиционно является одним из центров кораблестроения России. Балтийский завод, построенный еще в конце XIX века, имеет богатую историю и славные традиции. Сегодня он продолжает оставаться одним из ведущих судостроительных предприятий страны.

Развитие ледокольного флота – это долгосрочная стратегия России. В ближайшие годы планируется построить еще несколько ледоколов различных классов, что позволит обеспечить безопасность судоходства в Арктике и расширить возможности для освоения этого региона.

Источник: Администрация Петербурга
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