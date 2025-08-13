ента новостей

Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?

Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?

Главный врач петербургского Центра СПИД прокомментировал ситуацию с распространением лихорадки чикунгунья в Китае и оценил вероятность заболевания в Санкт-Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что на фоне новостей о распространении лихорадки чикунгунья в Китае, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Санкт-Петербурга Денис Гусев дал оценку вероятности заражения этой болезнью жителей Северной столицы. Медик постарался успокоить горожан, пояснив, стоит ли петербуржцам опасаться экзотического заболевания.

В первую очередь, доктор Гусев заверил, что для тех, кто в последнее время не посещал южные регионы или страны с теплым климатом, причин для беспокойства нет. Риск заражения для них крайне низок. Также Гусев акцентировал внимание на способе передачи вируса. Лихорадка чикунгунья не передается воздушно-капельным или контактным путем. Вирус распространяется исключительно через укусы комаров-переносчиков.

Таким образом, отсутствие этих специфических переносчиков в регионе значительно снижает вероятность распространения заболевания. Однако профессор настоятельно рекомендовал соблюдать меры предосторожности тем, кто планирует путешествия в регионы, эндемичные по лихорадке чикунгунья, где риск заражения сохраняется.

