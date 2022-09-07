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Питерец.ру » Общество » Зимой снег, летом борщевик: как чиновники Смольного «осваивают» бюджет

Зимой снег, летом борщевик: как чиновники Смольного «осваивают» бюджет

0
31
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Зимой снег, летом борщевик: как чиновники Смольного «осваивают»бюджет

Заросли борщевика по всему Петербургу демонстрируют проблемы города в сфере благоустройства.

По данным издания Newia,коммунальщики повреждают деревья и кустарники во время покоса. При этом борщевик продолжает занимать 40 гектаров парковых территорий, о чем ранее заявили в комитете по благоустройству.

Ядовитое растение распространилось на детские площадкии газоны около жилых домов. Губернатор Александр Беглов обещал усилить борьбу с борщевиком, на это даже было выделено 40 млн рублей, но петербуржцы задаются вопросом – на что израсходовали эти деньги.

Горожане такжеотмечают, что на уничтожение борщевика не нужно 40 млн рублей. Хватит лишь хороших садовников. Поэтому не исключено, что миллионы освоили сами чиновники Смольного. Ранее СМИ неоднократно писали о росте коррупции в рядах петербургских властей.  

«Уважаемый Комитет! Этот пост в очередной раз доказывает, что-либо в составе Комитета нет ни одного профессионала, либо там засели коррупционеры и пилят наше бабло вместо того, чтобы заниматься озеленением», - написал житель города.

Журналисты также напоминают, что зимой ситуация была иной. На вывоз и утилизацию снега тоже выделялись немалые деньги, но коммунальщики скидывали снег в воду и на газоны, а в отчетах писали об утилизации в снегоплавильне. Вероятно, это зимний способ освоения бюджета.

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