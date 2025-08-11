ента новостей

В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
09:33
На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики
09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
09:08
Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков
08:56
Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти
08:52
В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде
08:49
Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе
00:38
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
20:17
«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча
01:00
РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
22:07
Ушел из жизни выдающийся артист Иван Иванович Краско
20:19
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана
19:47
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил
14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
14:44
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
10:03
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
09:52
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества

Опубликовал: Вадик Котов
Действующих сотрудников в профильных ведомствах назначили для курирования и развития качества предоставляемых в России государственных услуг.

Для повышения качества государственных услуг в России к их курированию привлечены действующие сотрудники профильных ведомств. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

В настоящее время происходит реорганизация системы государственных услуг, предполагающая переход от отдельных сервисов к комплексным решениям, ориентированным на конкретные жизненные ситуации граждан.

«Внедрены строгие стандарты качества, а для ведомств и регионов разработаны инструменты, значительно упрощающие запуск сервисов на всех уровнях. В их числе аналитические системы, конструкторы услуг и информационные панели. За каждую услугу теперь отвечает конкретное должностное лицо. Назначены кураторы для 725 федеральных и более 4 500 региональных услуг», — заявил Григоренко.

На портале «Госуслуги» уже представлено около 1 600 федеральных услуг и сервисов. Развиваются также региональные сервисы, учитывающие потребности жителей конкретных субъектов РФ. Все государственные услуги должны соответствовать стандартам качества, установленным подкомиссией по вопросам повышения качества оказания государственных услуг. Ответственные лица будут определены для 100% услуг до конца текущего года.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул, что назначение кураторов для каждой государственной услуги — важный шаг к повышению прозрачности и управляемости системы.

«Теперь граждане и бизнес понимают, кто именно отвечает за работу сервиса, а государство получает инструмент персональной ответственности и контроля качества. Это позволит быстрее устранять проблемы, оптимизировать процессы и реагировать на жалобы», - отметил депутат.

Переход к комплексным решениям, основанным на принципе «жизненных ситуаций», является важным трендом в цифровом государственном управлении. Такой подход упрощает взаимодействие граждан с государством.

«Внедрение аналитических инструментов, конструкторов услуг и дашбордов существенно ускорит разработку и модернизацию сервисов. Это особенно важно для регионов с ограниченными ресурсами. Унифицированные решения помогут обеспечить высокий стандарт обслуживания вне зависимости от места проживания человека», - добавил Немкин.

Долгосрочная цель — перевод 99% социально значимых услуг в электронный вид и внедрение проактивного формата. Для успешной реализации этих планов необходимо развивать цифровую грамотность населения, защищать персональные данные и поддерживать высокий уровень доверия к электронным сервисам. «Сочетание удобства, безопасности и ответственности — залог реального улучшения качества госуслуг в нашей стране», - заключил парламентарий.

