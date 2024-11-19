ента новостей

13:15
Определены услуги, которые можно будет получить по биометрии
13:04
В Петербурге парламентарии приняли участие в акции «Коробка храбрости»
12:58
В России запустят пилот платформы по противодействию мошенникам
10:10
В Приморском районе с поличным поймали «домушника» со стажем 
10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
09:56
В Буграх пироманы сожгли три автомобиля
09:51
На Заневском проспекте агрессивный сабаковод отреагировал на замечание «перцовкой» и стрельбой из «травмата»
09:32
Артиллеристы Росгвардии отмечают профессиональный праздник
09:15
Компании готовятся к корпоративам
08:31
Как обстоят дела с автокредитами?
23:09
В поселке Дунай иномарка насмерть сбила пещехода
22:21
Холодный душ для лидера ВХЛ: петербургское хоккейное «Динамо» проиграло «Югре» со счётом 0:4
20:41
Петербургский фигурист Евгений Семененко стал победителем московского этапа Гран-При России, а в танцах на льду всех опередили Александра Степанова и Иван Букин
18:25
Шокирующая новость о нападении на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева в Астрахани после ничьей с «Волгарём»
17:07
В Ленобласти начинается сбор предложений по благоустройству
16:45
В Мариинском дворце cостоялось заседание комиссии по образованию, культуре и науке
15:39
Выставка современных турецких и армянских художников «В тени Арарата»
15:34
Премьера спектакля "Первая любовь"
15:15
На трассе «Сортавала» в направлении Петербурга перекроют одну полосу
13:34
В Колпино поймали подозреваемого в избиении подростка на детской площадке
11:41
В поселке Котельский задержали стрелка из аэрозольного пистолета
11:25
Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров
11:20
На набережной Фонтанки в ДТП пострадал 13-летний пассажир «Хендай Солярис»
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы  Олеко Дундича
10:42
Собаку вытащили из болота
09:54
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Республиканской улицы
09:48
На трассе «Сортавала» в лобовом ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир легковушки
09:39
В Ломоносове похитили подростка и вымогали у него деньги
09:39
Где наибольшие доли высоких зарплат?
09:17
Обещала миллионы, но была арестована
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Определены услуги, которые можно будет получить по биометрии

Определены услуги, которые можно будет получить по биометрии

0
4
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Правительство России определило госуслуги, которые можно будет получить по биометрии в рамках проекта по внедрению технологии в МФЦ.

Пилотный проект по внедрению биометрии начнется в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) Липецкой, Челябинской и Ленинградской областей до конца 2024 года.

С использованием биометрии и без предъявления паспорта граждане России смогут оформить пенсию, получить разрешение на строительство, получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, подать заявление на расторжение брака, а также получить пособие в связи с рождением ребенка. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что для биометрического подтверждения личности в МФЦ потребуется предварительно дать согласие на обработку данных и воспользоваться терминалом, установленным в окне обслуживания.

Внедрение биометрии в МФЦ позволит сократить срок предоставления государственных услуг, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Биометрия позволит проводить быструю идентификацию граждан, а также автоматически предзаполнять заявление на получение услуги. Последнее, например, невозможно в условиях предъявления паспорта, когда сотрудник МФЦ вынужден вручную вносить соответствующую информацию», – пояснил депутат.

Внедрение технологии также повысит безопасность получения государственных услуг, подчеркнул Немкин.

«К сожалению, в МФЦ все еще встречаются случаи мошенничества, когда, например, предъявляется поддельный паспорт. С учетом того, что в многофункциональных центрах оказываются государственные услуги, связанные в том числе с регистрацией прав на имущество и назначением выплат, подлинная идентификация граждан особенно важна. Биометрия – именно такой инструмент, поскольку подделать биометрические данные, хранящиеся в ЕБС (Единой биометрической системе – прим.) не просто сложно, а невозможно», – подчеркнул депутат.

По мнению Немкина, новый функционал окажется востребованным у россиян.

«Биометрия активно проникает в нашу повседневную жизнь. У 18 млн россиян уже есть биометрические профили, при этом темпы регистрации сведений увеличиваются. Например, с начала года количество очных регистраций биометрии выросло почти в три раза, до 2,2 млн. Новый функционал, ожидаемо, окажется востребованным у граждан. Однако важно продолжать проводить просветительскую работу, в том числе в части обработки данных и обеспечения их безопасности», – подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-02-2024, 11:17
Процедура подтверждения биометрии будет упрощена
25-03-2024, 12:52
В отели можно будет заселиться по взгляду
5-09-2023, 16:39
Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин опроверг слухи на тему биометрии
21-12-2022, 17:24
МФЦ Петербурга внедряют импортозамещение
4-02-2020, 12:27
В Петербурге появятся новые услуги МФЦ для бизнеса
20-03-2024, 11:41
Искусственный интеллект не сможет обмануть Единую биометрическую систему

Происшествия на дорогах

0
1
Сегодня, 10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
0
13
Вчера, 23:09
В поселке Дунай иномарка насмерть сбила пещехода
0
4
Вчера, 11:25
Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров
0
8
Вчера, 11:20
На набережной Фонтанки в ДТП пострадал 13-летний пассажир «Хендай Солярис»
Наверх