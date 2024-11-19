Определены услуги, которые можно будет получить по биометрии

Пилотный проект по внедрению биометрии начнется в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) Липецкой, Челябинской и Ленинградской областей до конца 2024 года.

С использованием биометрии и без предъявления паспорта граждане России смогут оформить пенсию, получить разрешение на строительство, получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, подать заявление на расторжение брака, а также получить пособие в связи с рождением ребенка. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что для биометрического подтверждения личности в МФЦ потребуется предварительно дать согласие на обработку данных и воспользоваться терминалом, установленным в окне обслуживания.

Внедрение биометрии в МФЦ позволит сократить срок предоставления государственных услуг, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Биометрия позволит проводить быструю идентификацию граждан, а также автоматически предзаполнять заявление на получение услуги. Последнее, например, невозможно в условиях предъявления паспорта, когда сотрудник МФЦ вынужден вручную вносить соответствующую информацию», – пояснил депутат.

Внедрение технологии также повысит безопасность получения государственных услуг, подчеркнул Немкин.

«К сожалению, в МФЦ все еще встречаются случаи мошенничества, когда, например, предъявляется поддельный паспорт. С учетом того, что в многофункциональных центрах оказываются государственные услуги, связанные в том числе с регистрацией прав на имущество и назначением выплат, подлинная идентификация граждан особенно важна. Биометрия – именно такой инструмент, поскольку подделать биометрические данные, хранящиеся в ЕБС (Единой биометрической системе – прим.) не просто сложно, а невозможно», – подчеркнул депутат.

По мнению Немкина, новый функционал окажется востребованным у россиян.

«Биометрия активно проникает в нашу повседневную жизнь. У 18 млн россиян уже есть биометрические профили, при этом темпы регистрации сведений увеличиваются. Например, с начала года количество очных регистраций биометрии выросло почти в три раза, до 2,2 млн. Новый функционал, ожидаемо, окажется востребованным у граждан. Однако важно продолжать проводить просветительскую работу, в том числе в части обработки данных и обеспечения их безопасности», – подчеркнул депутат.