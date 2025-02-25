Выход на пенсию теперь можно оформить на «Госуслугах»

Сервис «жизненная ситуация», который позволяет оформить выход на пенсию, стал доступен на портале «Госуслуги». Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
Там пояснили, что новая жизненная ситуация объединила услуги назначения пенсии, получения выписки о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, доставки пенсии и социальных выплат, получения справки о размере пенсий и иных выплат, получения выписки из трудовой книжки гражданина, запрос в архивы о предоставлении архивных справок и отказ от получения назначенной пенсии. Новый сервис позволит сократить количество документов, необходимых для получения той или иной услуги, а также время на посещение различных ведомств.
До конца года Правительство России планирует расширить функционал сервиса. Так, граждане, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста, без заявлений в проактивном режиме смогут получать информацию, связанную с выходом на пенсию. Помимо этого, ожидается, что они смогут оформить в личном кабинете на портале госуслуг электронное свидетельство пенсионера, которое позволит бесплатно посещать учреждения культуры, получать скидки в аптеках и магазинах и пользоваться льготным проездом в транспорте.
Перевод оказания государственных услуг в формат «жизненных ситуаций» – логичный шаг в развитии Единого портала, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По словам Немкина, запуск нового сервиса на портале «Госуслуг» упростит процесс оформления документов, необходимых для выхода на пенсию.
Депутат также отметил, что в настоящий момент единый портал развивается в концепции 0-0-0. Подача заявлений на большинство госуслуг полностью автоматизирована в соответствии с концепцией 0-0-0. Она исключает ручной ввод информации, длительное ожидание на оказание услуги, а оформление того или иного заявления доступно в режиме 24/7, пояснил Немкин.