Выход на пенсию теперь можно оформить на «Госуслугах»

Сервис «жизненная ситуация», который позволяет оформить выход на пенсию, стал доступен на портале «Госуслуги». Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Сервис "жизненная ситуация" для выхода на пенсию запущен на портале госуслуг. С помощью сервиса можно оформить пенсию, узнать о мерах социальной поддержки и других льготах для пенсионеров», – сообщили в аппарате вице-премьера.

Там пояснили, что новая жизненная ситуация объединила услуги назначения пенсии, получения выписки о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, доставки пенсии и социальных выплат, получения справки о размере пенсий и иных выплат, получения выписки из трудовой книжки гражданина, запрос в архивы о предоставлении архивных справок и отказ от получения назначенной пенсии. Новый сервис позволит сократить количество документов, необходимых для получения той или иной услуги, а также время на посещение различных ведомств.

До конца года Правительство России планирует расширить функционал сервиса. Так, граждане, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста, без заявлений в проактивном режиме смогут получать информацию, связанную с выходом на пенсию. Помимо этого, ожидается, что они смогут оформить в личном кабинете на портале госуслуг электронное свидетельство пенсионера, которое позволит бесплатно посещать учреждения культуры, получать скидки в аптеках и магазинах и пользоваться льготным проездом в транспорте.

Перевод оказания государственных услуг в формат «жизненных ситуаций» – логичный шаг в развитии Единого портала, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Такой подход позволяет оптимизировать процесс предоставления государственных услуг, поскольку в достаточно большом количестве случаев гражданину необходимо получить не одну, а полноценный комплекс услуг. Все это может быть реализовано в рамках одной жизненной ситуации», – отметил он.

По словам Немкина, запуск нового сервиса на портале «Госуслуг» упростит процесс оформления документов, необходимых для выхода на пенсию.

«Снижение количества необходимых документов и визитов в ведомства не только сэкономит время, но и сделает процесс предоставления услуг более прозрачным. В прошлом году, к примеру, время на оформление государственной услуги сократилось на 35%, при этом сократилось и количество необходимых к предоставлению документов – на 29%. Правительство страны стремится к тому, чтобы каждый гражданин мог легко получать все необходимые услуги в одном месте, поэтому в дальнейшем на портале ожидается запуск новых «жизненных ситуаций», – отметил депутат.

Депутат также отметил, что в настоящий момент единый портал развивается в концепции 0-0-0. Подача заявлений на большинство госуслуг полностью автоматизирована в соответствии с концепцией 0-0-0. Она исключает ручной ввод информации, длительное ожидание на оказание услуги, а оформление того или иного заявления доступно в режиме 24/7, пояснил Немкин.