В Металлострое провайдер подключил услугу без согласия жильцов

Прокуратура Колпинского района провела проверку исполнения требований жилищного законодательства.

Установлено, что один из провайдеров цифровых услуг и сервисов предоставлял жильцам дома 18 по ул. Плановой в пос. Металлострой услуги кабельного телевидения без их согласия, начисляя плату по индивидуальным лицевым счетам.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования права жильцов при порядке расчета и начислении коммунальных услуг восстановлены, лицевые счета и задолженности граждан аннулированы.