Прокуратура Колпинского района провела проверку исполнения требований жилищного законодательства.
Установлено, что один из провайдеров цифровых услуг и сервисов предоставлял жильцам дома 18 по ул. Плановой в пос. Металлострой услуги кабельного телевидения без их согласия, начисляя плату по индивидуальным лицевым счетам.
По результатам принятых мер прокурорского реагирования права жильцов при порядке расчета и начислении коммунальных услуг восстановлены, лицевые счета и задолженности граждан аннулированы.
В Металлострое провайдер подключил услугу без согласия жильцов
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Провайдер цифровых услуг и сервисов подключил услугу без согласия собственников
Прокуратура Колпинского района провела проверку исполнения требований жилищного законодательства.
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