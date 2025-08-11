ента новостей

В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде

С начала навигации более 300 судовладельцев оштрафованы на общую сумму свыше 1 млн. руб.

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге продолжается активная работа по выявлению и привлечению к ответственности судоводителей, нарушающих правила безопасного движения на водных путях. По имеющимся данным, с момента открытия навигации в городе было зафиксировано 346 случаев административных правонарушений.

Общая сумма штрафов, наложенных на судовладельцев, уже превысила отметку в 1 млн. руб. Это свидетельствует о серьезности принимаемых мер и нацеленности властей на обеспечение порядка и безопасности на водных магистралях города.

Напоминаем, что на учете Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Санкт-Петербургу в настоящее время зарегистрировано более 50 тыс. маломерных судов. Инспекторы ГИМС проводят рейды и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и предотвращение возможных аварийных ситуаций.

