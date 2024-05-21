В Петербурге введен запрет на движение гидроциклов и маломерных судов

В целях обеспечения безопасности и порядка на водных объектах города введен запрет на движение гидроциклов и маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации. Ограничение будет действовать с 13 мая по 15 ноября 2024 года.

Запрет распространяется на:

Реку Нева: от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста;

Реку Малая Нева: от моста Бетанкура до Невы;

Большую Невку: от Ушаковского моста до Невы;

Малую Невку: от Большого Петровского моста до Большой Невки;

Кронверкский пролив: на всем протяжении;

Канал Грибоедова: на всем протяжении;

Реку Мойку: на всем протяжении;

Реку Фонтанку: на всем протяжении;

Крюков канал: на всем протяжении;

Зимнюю канавку: на всем протяжении.

Исключения:

Гидроциклы и маломерные суда органов власти и местного самоуправления: могут передвигаться для выполнения своих служебных обязанностей.

Плавсредства, задействованные в СМИ и киноиндустрии: при наличии подтверждающих документов.

Водный транспорт, используемый в рамках спортивных и физкультурных мероприятий: по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту.

Запрет направлен на повышение безопасности на водных объектах города, снижение количества происшествий и обеспечение комфортного отдыха для всех жителей и гостей Петербурга. Нарушители запрета будут привлекаться к ответственности.

Полный текст постановления Оперативного штаба Санкт-Петербурга можно найти на официальном сайте администрации города. По вопросам, связанным с запретом, можно обращаться в Комитет по транспортному развитию Санкт-Петербурга.