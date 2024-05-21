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Питерец.ру » Общество » В Петербурге введен запрет на движение гидроциклов и маломерных судов

В Петербурге введен запрет на движение гидроциклов и маломерных судов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Петербурге временно ограничено передвижение гидроциклов и маломерных судов

В целях обеспечения безопасности и порядка на водных объектах города введен запрет на движение гидроциклов и маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации. Ограничение будет действовать с 13 мая по 15 ноября 2024 года.

Запрет распространяется на:

  • Реку Нева: от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста;
  • Реку Малая Нева: от моста Бетанкура до Невы;
  • Большую Невку: от Ушаковского моста до Невы;
  • Малую Невку: от Большого Петровского моста до Большой Невки;
  • Кронверкский пролив: на всем протяжении;
  • Канал Грибоедова: на всем протяжении;
  • Реку Мойку: на всем протяжении;
  • Реку Фонтанку: на всем протяжении;
  • Крюков канал: на всем протяжении;
  • Зимнюю канавку: на всем протяжении.

Исключения: 

  • Гидроциклы и маломерные суда органов власти и местного самоуправления: могут передвигаться для выполнения своих служебных обязанностей.
  • Плавсредства, задействованные в СМИ и киноиндустрии: при наличии подтверждающих документов.
  • Водный транспорт, используемый в рамках спортивных и физкультурных мероприятий: по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту.

Запрет направлен на повышение безопасности на водных объектах города, снижение количества происшествий и обеспечение комфортного отдыха для всех жителей и гостей Петербурга.  Нарушители запрета будут привлекаться к ответственности.

Полный текст постановления Оперативного штаба Санкт-Петербурга можно найти на официальном сайте администрации города. По вопросам, связанным с запретом, можно обращаться в Комитет по транспортному развитию Санкт-Петербурга.

Источник: Администрация Петербурга
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