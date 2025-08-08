На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке кольцевой автодороги А-118 (КАД) в районе пересечения с Софийской улицей. Ограничения связаны с проведением дорожных работ и затронут две полосы движения на период в полтора месяца.

По информации от начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 13 августа по 25 сентября на 61 и 62 километрах внутреннего кольца КАД будут перекрыты первая и вторая полосы. Это необходимо для устранения колейности дорожного покрытия и восстановления гидроизоляции. На третьей и четвертой полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Организация дорожного движения на участке проведения работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация. Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло КАД.

Илья Пузыревский отметил, что работы будут вестись круглосуточно, в две смены. При этом сроки выполнения могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.