В России легализовали майнинг криптовалют

С 1 ноября в России вступил в силу закон о легальном майнинге криптовалют. Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели смогут заниматься майнингом при условии включения в специальный реестр. Для физических лиц реестра не предусмотрено, однако они смогут заниматься майнингом в пределах лимитов энергопотребления, установленных регионами России. В случае превышения установленной нормы электропотребления, физическим лицам потребуется зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

Соответствующие реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры будут находиться в ведении Федеральной налоговой службы (ФНС). ФНС будет отвечать за включение и исключение из реестра, например, в случае неоднократного нарушения законодательства.

Майнеры будут обязаны предоставлять в ФНС данные о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах проведенных операций с ней. ФНС, в свою очередь, будет направлять указанные данные Росфинмониторингу и Банку России. Кроме того, данные адресов-идентификаторов будут предоставляться федеральным органам исполнительной власти, в частности органам прокуратуры, дознания, предварительного следствия и органам власти, ведущим оперативно-розыскную деятельность.

Легализация майнинга наконец позволит вывести отрасль из серой зоны, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Несмотря на то, что майнинг в России достаточно молодое направление, темпы его развития достаточно динамичны. России уже удалось занять второе место в мире по майнингу криптовалют. Выручка российских майнинговых компаний за 2023 год составила более 20 млрд рублей, а, по данным экспертов, количество владельцев криптовалюты в нашей стране может достигать как минимум 9 млн», – отметил депутат.

Немкин добавил, что действующим законодательством предусмотрено введение запрета на майнинг криптовалюты в ряде регионов России.

«Бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют создает риск дефицита энергии для ряда регионов. Речь прежде всего идет про Иркутскую область, Забайкальский край и Бурятию. За последние годы дефицит электроэнергии в субъектах вырос до 14%, майнинг в таком случае может создать реальную угрозу социально-экономическому развитию регионов», – пояснил он.

Депутат также подчеркнул, что легализация майнинга положительно скажется на развитии отрасли.

«По данным Ассоциации промышленного майнинга, в результате обеления рынка государственный бюджет будет получать до 50 млрд рублей ежегодно. Кроме того, легализация сферы позволит снизить количество инцидентов, связанных с хищением электроэнергии. Установленные законом нормы достаточно лояльны для участников рынка, необходимости в использовании незаконных практик, в том числе в хищении электроэнергии, нет. Наконец, легализация майнинга положительно скажется на внедрении криптовалют для проведения внешнеторговых платежей, что особенно важно в условиях санкционного давления. Напомню, что первые сделки по трансграничным платежам в криптовалюте состоятся уже в этом году», – заключил депутат.