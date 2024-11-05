В России легализовали майнинг криптовалют

С 1 ноября в России вступил в силу закон о легальном майнинге криптовалют. Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели смогут заниматься майнингом при условии включения в специальный реестр. Для физических лиц реестра не предусмотрено, однако они смогут заниматься майнингом в пределах лимитов энергопотребления, установленных регионами России. В случае превышения установленной нормы электропотребления, физическим лицам потребуется зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.
Соответствующие реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры будут находиться в ведении Федеральной налоговой службы (ФНС). ФНС будет отвечать за включение и исключение из реестра, например, в случае неоднократного нарушения законодательства.
Майнеры будут обязаны предоставлять в ФНС данные о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах проведенных операций с ней. ФНС, в свою очередь, будет направлять указанные данные Росфинмониторингу и Банку России. Кроме того, данные адресов-идентификаторов будут предоставляться федеральным органам исполнительной власти, в частности органам прокуратуры, дознания, предварительного следствия и органам власти, ведущим оперативно-розыскную деятельность.
Легализация майнинга наконец позволит вывести отрасль из серой зоны, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Немкин добавил, что действующим законодательством предусмотрено введение запрета на майнинг криптовалюты в ряде регионов России.
Депутат также подчеркнул, что легализация майнинга положительно скажется на развитии отрасли.