Александр Беглов и Александр Бельский поздравили петербуржцев с 322-летием основания Петербурга

Триста двадцать два года назад, в день, ознаменованный смелостью и провидческим видением, Петр Великий заложил фундамент Санкт-Петербурга, города, который на протяжении веков являл собой воплощение российской истории, культуры и стремлений. Это событие, отмеченное в совместном поздравлении губернатора Александра Беглова и председателя Законодательного Собрания Александра Бельского, опубликованном 27 мая, не просто знаменует собой очередную годовщину, а символизирует решительный шаг, брошенный лицом к вызовам истории. Петр I, своим непоколебимым духом и грандиозным замыслом, доказал всему миру, что даже на бесплодных, казалось бы, берегах Невы может расцвести величественный город, предназначенный для великих свершений.

Основание Санкт-Петербурга – это не просто акт строительства, это воплощение воли и национального стремления к величию. Город, воздвигнутый на болотах, быстро превратился в мощный форпост Российской империи, стратегический центр, одновременно выступающий как военный, культурный и научный оплот державы. Его история пронизана динамикой перемен, свидетельствуя о непрерывном развитии и адаптации к новым реалиям. Столица, впитавшая в себя веяния различных эпох, стала средоточием интеллектуальной и творческой мысли, местопребыванием выдающихся ученых, художников и писателей, чьи имена навсегда вписаны в анналы мировой истории.

Однако история Петербурга-Ленинграда неизбежно связана с трагическими страницами. 900 дней блокады, период невиданных испытаний и мужества, стали символом несломленного духа ленинградцев. Их подвиг, их стойкость перед лицом смерти не имеет аналогов в мировой истории. Битва за Ленинград, самое продолжительное сражение Второй мировой войны, оставила неизгладимый след в памяти всего человечества, став мощным свидетельством силы духа и несгибаемой воли к жизни.

В своем поздравлении, Беглов и Бельский подчеркивают не только героическое прошлое, но и динамичное настоящее города. Санкт-Петербург XXI века – это мегаполис, стремительно развивающийся в рамках современных тенденций. Строительство новых мостов и скоростных магистралей, запуск новых производств, приток туристов – все это свидетельствует о процветании города и его роли как важного экономического и культурного центра.

В контексте современных реалий, губернатор и спикер ЗакСа отметили важность поддержки участников специальной военной операции, подчеркнув деятельность города в рамках СВО. Побратимство с Мариуполем названо яркой страницей современной истории Санкт-Петербурга, символизирующей солидарность и взаимопомощь.

В заключение, Беглов и Бельский выразили глубокую благодарность ленинградцам-петербуржцам за их труд, за их вклад в процветание Северной столицы, подчеркнув важность патриотизма и преемственности поколений, которые сохраняют и умножают наследие великого города, возведенного на берегах Невы триста двадцать два года назад. Их слова – это не просто формальное поздравление, а патриотический гимн городу, его истории и его жителям, продолжающим писать новые страницы в летописи Санкт-Петербурга.