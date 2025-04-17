На «Госуслугах» может появиться возможность подачи заявлений в правоохранительные органы

Минцифры РФ планирует обсудить с МВД введение возможности подачи заяалений в правоохранительные органы через портал «Госуслуги». Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе First Russian Data Forum.

«Например, мы будем обсуждать МВД с возможность подать заявление через „Госуслуги“ в правоохранительные органы», — сказал министр.

Он отметил, что такая мера может появиться в рамках второго пакета поправок к закону по борьбе с кибермошенниками.

Планируемое нововведение по внедрению возможности подачи заявлений в правоохранительные органы через портал «Госуслуги» — шаг в правильном направлении, отражающий тенденцию к цифровизации взаимодействия государства и граждан, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Это особенно актуально в контексте растущей активности кибермошенников: у пострадавших должна быть возможность быстро и удобно сообщать о преступлениях, не тратя время на визит в отделение полиции», - отметил депутат.

Возможность подачи заявления онлайн также может повысить уровень регистрации преступлений, особенно в сфере цифровых угроз, где граждане зачастую не идут в полицию из-за сложности процесса или недоверия к системе.

«Интеграция с «Госуслугами», где уже есть авторизация по данным пользователя, позволит упростить идентификацию, ускорить передачу информации и повысить точность обработки обращений», - добавил Немкин.

Однако для эффективного запуска этой функции необходимо предусмотреть юридическую силу электронного заявления, а также безопасность каналов передачи данных.