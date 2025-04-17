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Питерец.ру » Общество » На «Госуслугах» может появиться возможность подачи заявлений в правоохранительные органы

На «Госуслугах» может появиться возможность подачи заявлений в правоохранительные органы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Минцифры РФ планирует обсудить с МВД введение возможности подачи заяалений в правоохранительные органы через портал «Госуслуги»

Минцифры РФ планирует обсудить с МВД введение возможности подачи заяалений в правоохранительные органы через портал «Госуслуги». Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе First Russian Data Forum.

«Например, мы будем обсуждать МВД с возможность подать заявление через „Госуслуги“ в правоохранительные органы», — сказал министр.

Он отметил, что такая мера может появиться в рамках второго пакета поправок к закону по борьбе с кибермошенниками.

Планируемое нововведение по внедрению возможности подачи заявлений в правоохранительные органы через портал «Госуслуги» — шаг в правильном направлении, отражающий тенденцию к цифровизации взаимодействия государства и граждан, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Это особенно актуально в контексте растущей активности кибермошенников: у пострадавших должна быть возможность быстро и удобно сообщать о преступлениях, не тратя время на визит в отделение полиции», - отметил депутат.

Возможность подачи заявления онлайн также может повысить уровень регистрации преступлений, особенно в сфере цифровых угроз, где граждане зачастую не идут в полицию из-за сложности процесса или недоверия к системе.

«Интеграция с «Госуслугами», где уже есть авторизация по данным пользователя, позволит упростить идентификацию, ускорить передачу информации и повысить точность обработки обращений», - добавил Немкин.

Однако для эффективного запуска этой функции необходимо предусмотреть юридическую силу электронного заявления, а также безопасность каналов передачи данных.

«Нужно исключить возможность фальсификации или автоматизированной подачи ложных обращений. Здесь важно тесное взаимодействие Минцифры, МВД и других профильных структур, чтобы система была как защищённой, так и удобной. Также критически важно, чтобы гражданам были понятны условия и порядок подачи заявлений — через интерфейс, доступный и для пожилых людей, и для жителей отдалённых регионов. Кроме того, подобная мера должна сопровождаться широкой информационной кампанией, чтобы пользователи знали о новых возможностях и не теряли времени при столкновении с киберпреступлением», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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