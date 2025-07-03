В Ленобласти на трассе "Нева" в ДТП пострадали два человека

Сегодня рано утром, около 05 часов 50 минут на 581-м километре автомагистрали М-11 зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика марки Volvo и легкового автомобиля Cadillac. Инцидент привел к травмам водителей обоих транспортных средств.

Специалисты поисково-спасательного подразделения города Тосно, входящего в состав Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, осуществили операцию по извлечению 23-летнего пострадавшего из автомобиля Cadillac с последующей передачей бригаде скорой медицинской помощи. 37-летний водитель грузового автомобиля Volvo также был передан под наблюдение медицинских работников для оказания необходимой помощи.