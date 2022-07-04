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Питерец.ру » Общество » Подключаем газ через «Госуслуги»

Подключаем газ через «Госуслуги»

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62
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Появится возможность для дистанционного заключения договора газификации

Развитие различных электронных сервисов – реалии нашего времени. Эти площадки стали неотъемлемой частью нашей действительности. Сегодня их активно используют и государственные структуры. Одним из таких сервисов является портал «Госуслуг», возможности которого постепенно расширяются.

«Питерец.ру» сообщает, что теперь на «Госуслугах» можно будет оформлять газовый договор. Такая опция должна будет появиться до конца текущего года. Глава Кабмина Михаил Мишустин уже дал необходимое распоряжение.

Ранее на этой площадке можно такая опция не была предусмотрена. Человек мог только подать заявку на подключение. Но сам договор приходилось подписывать в офисе газовой компании или же отправлять отсканированный экземпляр по электронной почте. Теперь все эти сложности останутся в прошлом. Достаточно будет оформить договор на самом портале.

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