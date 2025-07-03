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Питерец.ру » Общество » Разводку Ладожского моста для брига «Россия» перенесли

Разводку Ладожского моста для брига «Россия» перенесли

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Разводка моста для обеспечения прохода брига «Россия» вверх по течению реки состоится 7 июля

Илья Пузыревский, глава территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информировал о переносе разводки Ладожского моста. По запросу владельца судна, разводка моста для обеспечения прохода брига «Россия» вверх по течению реки состоится 7 июля в промежуток времени с 15:00 до 15:45.

В связи с указанным событием, участникам дорожного движения рекомендуется принять во внимание данную информацию при планировании маршрутов. Полное прекращение движения автомобильного транспорта будет осуществлено на 40-м километре федеральной автомагистрали Р-21 «Кола».

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, развод мостов, Ладожский мост
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