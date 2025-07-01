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Питерец.ру » Происшествия » На Пулковском шоссе в ДТП погиб байкер

На Пулковском шоссе в ДТП погиб байкер

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Пулковском шоссе, в которой погиб байкер

Согласно предварительным данным, 30 июня около 21 часов 25 минут возле дома номер 105, расположенного на Пулковском шоссе, зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. В указанном инциденте произошло столкновение мотоцикла марки «Ямаха» с двумя легковыми автомобилями. Участниками аварии стали транспортные средства сервиса каршеринга «Киа Рио» и автомобиль марки «Дацун».

В результате данного дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мотоцикла, мужчина в возрасте 34 лет.

В настоящее время по факту произошедшей дорожной аварии проводится проверка с целью установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Все по теме: Московский район, ДТП, мотоциклы
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