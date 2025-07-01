На Пулковском шоссе в ДТП погиб байкер

Согласно предварительным данным, 30 июня около 21 часов 25 минут возле дома номер 105, расположенного на Пулковском шоссе, зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. В указанном инциденте произошло столкновение мотоцикла марки «Ямаха» с двумя легковыми автомобилями. Участниками аварии стали транспортные средства сервиса каршеринга «Киа Рио» и автомобиль марки «Дацун».

В результате данного дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мотоцикла, мужчина в возрасте 34 лет.

В настоящее время по факту произошедшей дорожной аварии проводится проверка с целью установления всех обстоятельств и причин случившегося.