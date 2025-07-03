В Петербурге раскрыто дерзкое разбойное нападение на пожилых супругов

Сотрудники уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли вооруженное ограбление, целью которого стала пожилая супружеская пара, проживающая в частном доме, расположенном на Волхонском шоссе.

Согласно полученным данным, утром 26 мая группа из трех злоумышленников, скрывавших лица под масками, проникла в дом 79-летнего мужчины, являющегося основателем похоронного бюро, и его 75-летней супруги. Преступники связали пенсионеров, надели полиэтиленовый пакет на голову мужчины и потребовали сообщить местонахождение ключей от сейфа и сумму находящихся в нем денежных средств. С целью принуждения к сотрудничеству, грабители нанесли увечья пожилому мужчине, раздробив молотком пальцы на его левой ноге.

Получив требуемую информацию, преступники взломали сейф, находившийся в гараже, и похитили оттуда 4 600 000 рублей. Забрав мобильные телефоны потерпевших, чтобы лишить их возможности обратиться в полицию, нападавшие покинули место преступления.

После ухода злоумышленников, женщина смогла освободиться от пут и освободить своего мужа, после чего незамедлительно вызвала сотрудников правоохранительных органов. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Впоследствии он был отпущен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Управления уголовного розыска регионального управления полиции, при поддержке коллег из Красносельского района, установили личности и 1 июля задержали четырех участников данного дерзкого преступления, в возрасте от 34 до 48 лет.

Трое из задержанных были арестованы по месту их проживания в северной части Санкт-Петербурга. За четвертым соучастником преступления сотрудники уголовного розыска отправились в Махачкалу, где он был задержан по месту жительства. Все подозреваемые были задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

По факту совершенного нападения следственным управлением полиции было возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время оперативные мероприятия продолжаются. Сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение похищенных денежных средств, а также проверяют причастность данной криминальной группы к совершению других противоправных деяний.