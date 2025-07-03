ента новостей

12:51
В Петербурге раскрыто дерзкое разбойное нападение на пожилых супругов
12:03
Разводку Ладожского моста для брига «Россия» перенесли
11:34
Госавтоинспекция МВД России отмечает 89 лет со дня образования
11:29
В Петербурге прошли соревнования по академической гребле «Золотые вёсла»
11:22
В Ленобласти на трассе "Нева" в ДТП пострадали два человека
10:27
Врачи Петербурга: рост зарплаты не решает всех проблем
10:15
В Ленобласти начинается предвыборная кампания
09:59
Собакам нужны пляжи?
09:51
Самокатчики часто нарушают ПДД
02:23
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук по итогам 6-го тура Высшей лиги входит в лидирующую пятёрку вместе с Ковалевской, Потаповой, Войт и Гольцевой
01:34
В 6-м туре Высшей лиги петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов получил мат слоном и конём на 159-м ходу, а лидируют Захарцов, Ильюшенок и Понкратов, у которых по 4,5 очка
21:10
Андрей Рублёв и Карен Хачанов пробились в 3-й круг Уимблдона, а темой всеобщего обсуждения стал «звездопад»: вылетели Александр Зверев и Кори Гауфф
17:24
Фестиваль «Окна открой!» – 2025
17:08
Федеральную трассу «Кола» в Ленобласти полностью перекроют на два часа
12:51
В Петербурге определены лауреаты Молодёжной премии Санкт‑Петербурга
12:41
Гостями Бала медалистов стали выпускники из Мариуполя и кубинские школьники
12:33
В Петербурге задержали 16-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера
12:29
В Ленобласти ищут стрелка по окнам в деревне Торошковичи
12:20
В Госдуму внесен законопроект об усилении уголовной ответственности для иноагентов
12:11
Бизнесмена из Петербурга уличили в мошенничестве на 46 млн рублей
10:22
VI Международный Кинофестиваль духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ»
10:15
Мигранты продолжат работать в такси
10:05
В Петербурге подросток в кафе угрожал мужчине игрушечным пистолетом
09:54
В Петербурге оперативники при обыске по делу о мошенничестве изъяли мефедрон
09:50
Беспилотный транспорт в Ленобласти: готовится тестирование
09:12
Растет число абитуриентов в петербургских вузах
09:05
Петербург в тройке лидеров по числу самозапретов на кредиты
01:09
В 5-м туре Высшей лиги выиграли свои партии сразу шесть петербургских шахматисток – Боднарук, Карманова, Гетьман, Кузнецова, Овод и Шишкарёва
20:43
В 5-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке Дмитрий Кокарев победил Ярослава Ремизова в «уральском дерби», а лидирует Павел Понкратов – 4 очка
20:06
Мирра Андреева сумела пробиться во второй круг Уимблдона, победив Маяр Шериф из Египта в двух партиях
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыто дерзкое разбойное нападение на пожилых супругов

В Петербурге раскрыто дерзкое разбойное нападение на пожилых супругов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Дерзкое разбойное нападение на пожилых супругов раскрыли полицейские Петербурга

Сотрудники уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли вооруженное ограбление, целью которого стала пожилая супружеская пара, проживающая в частном доме, расположенном на Волхонском шоссе.

Согласно полученным данным, утром 26 мая группа из трех злоумышленников, скрывавших лица под масками, проникла в дом 79-летнего мужчины, являющегося основателем похоронного бюро, и его 75-летней супруги. Преступники связали пенсионеров, надели полиэтиленовый пакет на голову мужчины и потребовали сообщить местонахождение ключей от сейфа и сумму находящихся в нем денежных средств. С целью принуждения к сотрудничеству, грабители нанесли увечья пожилому мужчине, раздробив молотком пальцы на его левой ноге.

Получив требуемую информацию, преступники взломали сейф, находившийся в гараже, и похитили оттуда 4 600 000 рублей. Забрав мобильные телефоны потерпевших, чтобы лишить их возможности обратиться в полицию, нападавшие покинули место преступления.

После ухода злоумышленников, женщина смогла освободиться от пут и освободить своего мужа, после чего незамедлительно вызвала сотрудников правоохранительных органов. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Впоследствии он был отпущен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Управления уголовного розыска регионального управления полиции, при поддержке коллег из Красносельского района, установили личности и 1 июля задержали четырех участников данного дерзкого преступления, в возрасте от 34 до 48 лет.

Трое из задержанных были арестованы по месту их проживания в северной части Санкт-Петербурга. За четвертым соучастником преступления сотрудники уголовного розыска отправились в Махачкалу, где он был задержан по месту жительства. Все подозреваемые были задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

По факту совершенного нападения следственным управлением полиции было возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время оперативные мероприятия продолжаются. Сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение похищенных денежных средств, а также проверяют причастность данной криминальной группы к совершению других противоправных деяний.

Все по теме: разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-05-2025, 10:53
На Волхонском шоссе налетчики похитили из частного дома более 4,6 млн рублей
19-03-2020, 14:53
В Петербурге полицейские раскрыли грабеж в офисе фирмы
21-09-2021, 11:23
В Петербурге задержали лжесантехников
7-06-2025, 14:27
Полицейские Ленобласти задержали двоих студентов, работавших на мошенников
10-02-2021, 15:09
В Петербурге полицейские раскрыли кражу у пенсионера
21-09-2023, 15:38
В Ленобласти задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:22
В Ленобласти на трассе "Нева" в ДТП пострадали два человека
1-07-2025, 10:06
На Пулковском шоссе в ДТП погиб байкер
30-06-2025, 13:51
Водитель грузовика погиб в результате смертельного ДТП на КАД
30-06-2025, 09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
Наверх