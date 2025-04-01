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Питерец.ру » Общество » Мошенники строят новые схемы вокруг благотворительности, предупредили в МВД

Мошенники строят новые схемы вокруг благотворительности, предупредили в МВД

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Подмена реквизитов для пожертвований приводит к тому, что деньги, предназначенные на помощь нуждающимся, оказываются в руках злоумышленников

Мошенники похищают деньги под предлогом помощи нуждающимся из детских домов, хосписов и приютов, следует из материалов МВД, на которые ссылается ТАСС.

Так, злоумышленники создают зеркальные сайты детских домов, хосписов, приютов и других благотворительных организаций. Они являются точной копией оригиналов, но на фейковых сайтах аферисты меняют реквизиты для перечисления денег нуждающимся. В итоге средства отзывчивых людей попадают на счета мошенников.

Киберпреступники все чаще прибегают к методам социальной инженерии, эксплуатируя доверие людей к благотворительным организациям, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Создание зеркальных сайтов — это одна из наиболее коварных схем, поскольку фальшивые страницы выглядят идентично настоящим, и даже внимательный пользователь может не сразу заметить подмену. Подмена реквизитов для пожертвований приводит к тому, что деньги, предназначенные на помощь нуждающимся, оказываются в руках злоумышленников, что не только наносит финансовый ущерб, но и подрывает доверие к благотворительности в целом», - отметил депутат.

Чтобы не стать жертвой таких схем, необходимо соблюдать кибергигиену: перед совершением пожертвования проверять адрес сайта, на который ведет ссылка, а также уточнять реквизиты напрямую у представителей организации. Полезно использовать официальные ресурсы, такие как реестры благотворительных организаций, или напрямую заходить на сайты фондов, вводя их адрес вручную, а не переходя по ссылкам из социальных сетей или электронной почты. Если сайт вызывает малейшие подозрения, лучше дополнительно перепроверить информацию по другим каналам, посоветовал Немкин.

«Кроме того, благотворительные организации должны усилить защиту своих сайтов, включая использование протокола HTTPS, регулярный мониторинг возможных дубликатов в сети и информирование жертвователей о возможных мошеннических схемах. Также важно сотрудничество с правоохранительными органами и киберспециалистами для оперативного выявления и блокировки фейковых ресурсов. Только совместные усилия могут минимизировать ущерб от таких кибератак и защитить людей, стремящихся помочь нуждающимся», - заключил депутат. 
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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