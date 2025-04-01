Мошенники строят новые схемы вокруг благотворительности, предупредили в МВД

Мошенники похищают деньги под предлогом помощи нуждающимся из детских домов, хосписов и приютов, следует из материалов МВД, на которые ссылается ТАСС.

Так, злоумышленники создают зеркальные сайты детских домов, хосписов, приютов и других благотворительных организаций. Они являются точной копией оригиналов, но на фейковых сайтах аферисты меняют реквизиты для перечисления денег нуждающимся. В итоге средства отзывчивых людей попадают на счета мошенников.

Киберпреступники все чаще прибегают к методам социальной инженерии, эксплуатируя доверие людей к благотворительным организациям, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Создание зеркальных сайтов — это одна из наиболее коварных схем, поскольку фальшивые страницы выглядят идентично настоящим, и даже внимательный пользователь может не сразу заметить подмену. Подмена реквизитов для пожертвований приводит к тому, что деньги, предназначенные на помощь нуждающимся, оказываются в руках злоумышленников, что не только наносит финансовый ущерб, но и подрывает доверие к благотворительности в целом», - отметил депутат.

Чтобы не стать жертвой таких схем, необходимо соблюдать кибергигиену: перед совершением пожертвования проверять адрес сайта, на который ведет ссылка, а также уточнять реквизиты напрямую у представителей организации. Полезно использовать официальные ресурсы, такие как реестры благотворительных организаций, или напрямую заходить на сайты фондов, вводя их адрес вручную, а не переходя по ссылкам из социальных сетей или электронной почты. Если сайт вызывает малейшие подозрения, лучше дополнительно перепроверить информацию по другим каналам, посоветовал Немкин.