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Питерец.ру » Общество » Новая схема мошенников: замена счетчиков оборачивается кражей средств

Новая схема мошенников: замена счетчиков оборачивается кражей средств

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Важно помнить, что настоящие коммунальные службы не требуют срочной замены счетчиков без предварительного уведомления официальными документами, напомнили в Госдуме.

Телефонные мошенники стали похищать деньги у пенсионеров под предлогом замены счетчиков, следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, неизвестный звонит пожилому человеку, представляется работником энергетической компании, сообщает о необходимости замены электросчетчиков и просит продиктовать номер заявки, отправленный в СМС-сообщении. Позже с потенциальной жертвой связывается псевдопредставитель полиции, работник Росфинмониторинга, портала «Мос.ру», какой-то другой социальной структуры или правоохранительного органа. Он убеждает человека в том, что мошенники получили доступ к его персональным данным, пытаются завладеть деньгами. Чтобы защитить свои финансы, рекомендуют снять со счетов все накопления и передать курьеру для дальнейшего размещения сбережений на «безопасном счете».

В отдельных случаях мошенники убеждают пенсионеров в том, что злоумышленники от их имени оформили доверенность на третье лицо, а чтобы обезопасить свои счета, необходимо установить мобильное приложение бесконтактной оплаты и ввести реквизиты банковского счета. После этого деньги граждан также переходят мошенникам.

Логическая цепочка звонков, вовлекающая «представителей» различных структур, создает у жертвы ощущение реальной угрозы, заставляя ее действовать поспешно и без критического осмысления ситуации, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Для того, чтобы не стать жертвой таких мошенников, важно помнить, что настоящие коммунальные службы не требуют срочной замены счетчиков без предварительного уведомления официальными документами. Если поступил подобный звонок, лучше самостоятельно перезвонить в свою управляющую компанию или энергоснабжающую организацию по официальному номеру. Ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам коды из SMS — они могут быть связаны с банковскими операциями», - отметил депутат.

Еще один важный аспект — осведомленность о том, что правоохранительные органы и государственные службы никогда не предлагают гражданам переводить деньги на «безопасные счета» или передавать их курьерам.

«Если человек слышит такие требования, это стопроцентный признак мошенничества. При малейших сомнениях лучше прекратить разговор и обратиться за консультацией в банк или полицию», - посоветовал Немкин.

Для защиты пожилых людей от подобных схем необходимо повышать их финансовую грамотность и регулярно объяснять, как действуют современные мошенники. Родственникам стоит проводить разъяснительные беседы, а также помочь настроить банковские уведомления и лимиты на переводы. Чем больше люди будут знать о подобных схемах, тем сложнее будет преступникам вводить их в заблуждение, заключил парламентарий.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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