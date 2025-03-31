Новая схема мошенников: замена счетчиков оборачивается кражей средств

Телефонные мошенники стали похищать деньги у пенсионеров под предлогом замены счетчиков, следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, неизвестный звонит пожилому человеку, представляется работником энергетической компании, сообщает о необходимости замены электросчетчиков и просит продиктовать номер заявки, отправленный в СМС-сообщении. Позже с потенциальной жертвой связывается псевдопредставитель полиции, работник Росфинмониторинга, портала «Мос.ру», какой-то другой социальной структуры или правоохранительного органа. Он убеждает человека в том, что мошенники получили доступ к его персональным данным, пытаются завладеть деньгами. Чтобы защитить свои финансы, рекомендуют снять со счетов все накопления и передать курьеру для дальнейшего размещения сбережений на «безопасном счете».
В отдельных случаях мошенники убеждают пенсионеров в том, что злоумышленники от их имени оформили доверенность на третье лицо, а чтобы обезопасить свои счета, необходимо установить мобильное приложение бесконтактной оплаты и ввести реквизиты банковского счета. После этого деньги граждан также переходят мошенникам.
Логическая цепочка звонков, вовлекающая «представителей» различных структур, создает у жертвы ощущение реальной угрозы, заставляя ее действовать поспешно и без критического осмысления ситуации, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Еще один важный аспект — осведомленность о том, что правоохранительные органы и государственные службы никогда не предлагают гражданам переводить деньги на «безопасные счета» или передавать их курьерам.
Для защиты пожилых людей от подобных схем необходимо повышать их финансовую грамотность и регулярно объяснять, как действуют современные мошенники. Родственникам стоит проводить разъяснительные беседы, а также помочь настроить банковские уведомления и лимиты на переводы. Чем больше люди будут знать о подобных схемах, тем сложнее будет преступникам вводить их в заблуждение, заключил парламентарий.