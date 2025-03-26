В Ленобласти новые камеры улучшили дорожную ситуацию

В 2024 году в Ленинградской области произошел значительный скачок в модернизации системы безопасности дорожного движения. Этот скачок стал возможным благодаря масштабному внедрению новых технологий фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Почти пятьсот современных комплексов, способных зафиксировать более десяти различных видов правонарушений, были установлены в наиболее проблемных зонах с высокой интенсивностью движения. Это позволило добиться впечатляющих результатов: общее число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 5,4%, а количество пострадавших – на целых 9,4%. Эти цифры сами по себе говорят о высокой эффективности внедренной системы.

Однако, наиболее значительный успех был достигнут в сфере безопасности детей на дорогах. Количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на 7,6%, что является бесспорным свидетельством позитивного влияния новых камер на снижение детской смертности и травматизма на дорогах Ленинградской области. Это огромное достижение, демонстрирующее заботу региональных властей о безопасности самых уязвимых участников дорожного движения. Ведь именно дети, из-за своего неопытности и недостатка дорожной грамотности, чаще всего становятся жертвами дорожных происшествий.

Заметный прогресс стал результатом целенаправленной работы правительства Ленинградской области, которое поставило повышение безопасности дорожного движения в число своих ключевых приоритетов. В рамках этой стратегии была значительно расширена сеть стационарных комплексов фотовидеофиксации. В 2024 году в эксплуатацию введено 496 таких комплексов, причем подавляющее большинство – 450 штук – представляют собой современные системы «Азимут 4», разработанные и произведенные российской компанией «Урбантех». Это не только свидетельствует о поддержке отечественного производителя, но и подчеркивает надежность и передовые технические характеристики используемого оборудования.

Комплексы «Азимут 4» обладают расширенными функциональными возможностями, позволяющими распознавать более десяти различных нарушений ПДД. В их число входят такие распространенные и опасные правонарушения, как выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и, что особенно важно, нарушение правил использования ремней безопасности. Эти нарушения являются частыми причинами ДТП, приводящими к серьезным последствиям, а своевременное их выявление и пресечение – ключ к повышению безопасности на дорогах.

Установка и сервисное обслуживание всего оборудования были поручены компании «Урбантех», что обеспечивает непрерывную техническую поддержку и своевременное устранение возможных неполадок. Более того, в рамках государственных закупок, эта компания дополнительно оборудовала комплексами фотовидеофиксации 37 аварийно-опасных участков дорог региона, уделяя особое внимание местам, где ранее наблюдалась повышенная аварийность. Это демонстрирует проактивный подход к решению проблемы и стремление к предотвращению ДТП, а не только к реакции на уже произошедшие события.

Интеграция работы всех комплексов фотовидеофиксации с федеральной системой МВД «Паутина» обеспечивает оперативное обработку информации о выявленных нарушениях и позволяет правоохранительным органам быстро реагировать на ситуации, требующие немедленного вмешательства. Такая скорость реакции имеет критическое значение для предотвращения более серьезных последствий и создания более безопасной дорожной обстановки для всех участников дорожного движения в Ленинградской области. Систематический и комплексный подход, примененный в регионе, позволяет с уверенностью говорить о дальнейшем снижении аварийности на дорогах.