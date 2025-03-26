ента новостей

12:55
В Петербурге к сезону навигации готовят природоохранный флот
12:16
Посвящение Галине Ковалевой 3-й международный конкурс оперных певиц им. Г.А.Ковалёвой
12:09
Балет “Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
11:33
В Ленобласти новые камеры улучшили дорожную ситуацию
09:59
В Петербурге поймали карманника с Московского проспекта
09:55
В Московском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Ленсовета
09:49
В центре Петербурга поймали двоих «дропов», подозреваемые в обмане пенсионерки с улицы Декабристов
09:43
В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане пенсионера с Новочеркасского проспекта
09:36
В Калининском районе поймали курьера аферистов, обманувших пенсионерку с улицыулицы Демьяна Бедного
09:29
Полицейские задержали стрелкорв с улицы Композиторов
09:04
СПб стал лидером по бронированиям в мае
08:54
В СПб стало больше разбирательств с участием федеральных органов власти
02:29
Большой успех петербургского волейбольного «Зенита» – выход в полуфинал плей-офф Суперлиги: «Локомотив» обыгран в четырёх сетах
19:10
Информацию о мерах родительского контроля обновили на портале «Госуслуги»
17:13
Пятое место заняла российская шахматистка Александра Горячкина на четвёртом этапе Гран-при ФИДЕ, завершившемся на Кипре
13:15
В Петербурге начался фестиваль «Детские дни»
12:35
Концерт Заслуженной артистки России Марины Капуро
12:33
На КАД между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу движения
10:57
Петербургские спортсмены отличились на первенстве России по конькобежному спорту
10:39
В СПб создадут новые промышленные кластеры
10:06
В Сертолово мужчина пытался ограбить банк
09:58
В Выборге мужчина открыл стрельбу в парадной жилого дома
09:52
На улице Вавиловых подростки ограбили мужчину
09:40
Каковы представления о достойной зарплате в СПб?
09:30
В Шушарах мужчина распылил перцовый баллончик в пассажиров
09:09
Отношения СПб и Сантьяго-де-Куба вышли на новый уровень
08:35
В Ленобласти нарастили выпуск автопрома
23:44
на Бухарестской улице трамвай сбил пешехода
19:38
В Петербурге дополнили законопроект о «наливайках» новыми критериями
17:32
Выставка «13» в «Стрит-арт хранении»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти новые камеры улучшили дорожную ситуацию

В Ленобласти новые камеры улучшили дорожную ситуацию

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленинградской области произошел значительный скачок в модернизации системы безопасности дорожного движения. 

В 2024 году в Ленинградской области произошел значительный скачок в модернизации системы безопасности дорожного движения. Этот скачок стал возможным благодаря масштабному внедрению новых технологий фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Почти пятьсот современных комплексов, способных зафиксировать более десяти различных видов правонарушений, были установлены в наиболее проблемных зонах с высокой интенсивностью движения. Это позволило добиться впечатляющих результатов: общее число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 5,4%, а количество пострадавших – на целых 9,4%. Эти цифры сами по себе говорят о высокой эффективности внедренной системы.

Однако, наиболее значительный успех был достигнут в сфере безопасности детей на дорогах. Количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на 7,6%, что является бесспорным свидетельством позитивного влияния новых камер на снижение детской смертности и травматизма на дорогах Ленинградской области. Это огромное достижение, демонстрирующее заботу региональных властей о безопасности самых уязвимых участников дорожного движения. Ведь именно дети, из-за своего неопытности и недостатка дорожной грамотности, чаще всего становятся жертвами дорожных происшествий.

Заметный прогресс стал результатом целенаправленной работы правительства Ленинградской области, которое поставило повышение безопасности дорожного движения в число своих ключевых приоритетов. В рамках этой стратегии была значительно расширена сеть стационарных комплексов фотовидеофиксации. В 2024 году в эксплуатацию введено 496 таких комплексов, причем подавляющее большинство – 450 штук – представляют собой современные системы «Азимут 4», разработанные и произведенные российской компанией «Урбантех». Это не только свидетельствует о поддержке отечественного производителя, но и подчеркивает надежность и передовые технические характеристики используемого оборудования.

Комплексы «Азимут 4» обладают расширенными функциональными возможностями, позволяющими распознавать более десяти различных нарушений ПДД. В их число входят такие распространенные и опасные правонарушения, как выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и, что особенно важно, нарушение правил использования ремней безопасности. Эти нарушения являются частыми причинами ДТП, приводящими к серьезным последствиям, а своевременное их выявление и пресечение – ключ к повышению безопасности на дорогах.

Установка и сервисное обслуживание всего оборудования были поручены компании «Урбантех», что обеспечивает непрерывную техническую поддержку и своевременное устранение возможных неполадок. Более того, в рамках государственных закупок, эта компания дополнительно оборудовала комплексами фотовидеофиксации 37 аварийно-опасных участков дорог региона, уделяя особое внимание местам, где ранее наблюдалась повышенная аварийность. Это демонстрирует проактивный подход к решению проблемы и стремление к предотвращению ДТП, а не только к реакции на уже произошедшие события.

Интеграция работы всех комплексов фотовидеофиксации с федеральной системой МВД «Паутина» обеспечивает оперативное обработку информации о выявленных нарушениях и позволяет правоохранительным органам быстро реагировать на ситуации, требующие немедленного вмешательства. Такая скорость реакции имеет критическое значение для предотвращения более серьезных последствий и создания более безопасной дорожной обстановки для всех участников дорожного движения в Ленинградской области. Систематический и комплексный подход, примененный в регионе, позволяет с уверенностью говорить о дальнейшем снижении аварийности на дорогах.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-12-2023, 15:53
На Невском проспекте установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД
3-08-2023, 16:39
В Петербурге новые комплексы фотовидеофиксации появятся на 20 перекрестках
21-09-2022, 19:15
В Петербурга и Ленобласти прошел Единый день детской дорожной безопасности
9-07-2024, 09:10
«Умных» камер в СПб станет больше
29-12-2022, 14:13
В Петербурге установлены 22 новых светофора
21-03-2024, 13:49
В Горэлектротрансе стартует акция безопасности движения к школьным каникулам

Происшествия на дорогах

24-03-2025, 23:44
на Бухарестской улице трамвай сбил пешехода
21-03-2025, 22:45
В Ленобласти водитель микроавтобуса погиб вылетев в кювет на трассе «Кола»
21-03-2025, 22:39
На Садовой улице микроавтобус сбил 27-летнюю девушку
20-03-2025, 15:39
В Тихвине в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Лады»
Наверх