В Петербурге установлены 22 новых светофора

В рамках адресной программы новые светофоры установлены и введены в строй в девяти районах Северной столицы. Полный перечень адресов здесь.

Работы выполнены по заказу подведомственного Комитету по транспорту ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга». План текущего года учреждение закрыло введением в строй трех светофорных объектов, расположенных на пересечениях:

проспекта Народного Ополчения и улицы Здоровцева в Красносельском районе;

Садовой и Итальянской улиц в Центральном районе;

Тульской и Ярославской улиц в Центральном районе.

Это районы с высокой интенсивностью движения. Новые светофоры позволят разделить транспортные и пешеходные потоки, снизить количество ДТП и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Кроме того, светофоры на пересечении Тульской и Ярославской улиц настроены по принципу работы зеленой волны для общественного транспорта.

Напомним, все новые светофоры подключены к Центру управления дорожным движением, что позволяет оперативно отслеживать их работу и при необходимости менять режим, исходя из реальной ситуации на дороге. На базе Центра функционирует круглосуточная диспетчерская служба по приему заявок о неисправных технических средствах организации дорожного движения: 576-01-91.

Адресная программа по строительству светофорных объектов формируется ежегодно на основании поступивших обращений граждан и с учётом проведённых транспортных обследований, а также на основании статистических данных ОГИБДД УМВД России для ликвидации аварийных очагов на улично-дорожной сети города.