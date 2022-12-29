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Питерец.ру » Общество » В Петербурге установлены 22 новых светофора

В Петербурге установлены 22 новых светофора

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
В Петербурге полностью завершены работы по строительству 22 светофорных объектов, запланированные на 2022 год

В рамках адресной программы новые светофоры установлены и введены в строй в девяти районах Северной столицы. Полный перечень адресов здесь.

Работы выполнены по заказу подведомственного Комитету по транспорту ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга». План текущего года учреждение закрыло введением в строй трех светофорных объектов, расположенных на пересечениях:

  • проспекта Народного Ополчения и улицы Здоровцева в Красносельском районе;
  • Садовой и Итальянской улиц в Центральном районе;
  • Тульской и Ярославской улиц в Центральном районе.

Это районы с высокой интенсивностью движения. Новые светофоры позволят разделить транспортные и пешеходные потоки, снизить количество ДТП и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Кроме того, светофоры на пересечении Тульской и Ярославской улиц настроены по принципу работы зеленой волны для общественного транспорта.

Напомним, все новые светофоры подключены к Центру управления дорожным движением, что позволяет оперативно отслеживать их работу и при необходимости менять режим, исходя из реальной ситуации на дороге. На базе Центра функционирует круглосуточная диспетчерская служба по приему заявок о неисправных технических средствах организации дорожного движения: 576-01-91.

Адресная программа по строительству светофорных объектов формируется ежегодно на основании поступивших обращений граждан и с учётом проведённых транспортных обследований, а также на основании статистических данных ОГИБДД УМВД России для ликвидации аварийных очагов на улично-дорожной сети города.

Источник: Администрация Петербурга
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