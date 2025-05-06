В Сланцах ищут стрелявшего в женщину с собакой

Вечером 5 мая, в 21:35, медики скорой помощи сообщили в полицию города Сланцы о случившемся возле магазина по адресу: улица Свердлова, дом 2. Там произошла ссора, в результате которой женщина получила ранение руки.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что пострадавшая – 51-летняя женщина, проживающая в доме 11 на улице Дзержинского. Как оказалось, она просто выгуливала свою собаку рядом с магазином.

Неожиданно раздался хлопок, после чего женщина почувствовала боль и подумала, что повредила руку при падении.

Однако, осмотрев рану, врачи обнаружили в руке пулю, скорее всего, выпущенную из пневматического оружия. Состояние женщины оценивается как стабильное, и после оказания помощи ей разрешили лечиться дома.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента. Ведутся поиски человека, стрелявшего в женщину.