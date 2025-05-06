ента новостей

14:01
Сборная Герценовского университета завоевала серебро в соревнованиях по художественной гимнастике
13:54
Интерактивная выставка "Партизанская деревня"
13:52
В Петербурге прошел юношеский турнир по самбо «Победа»
13:46
В Эрмитаже состоится концерт «Времена года» А. Вивальди в исполнении Балтийского симфонического оркестра
13:24
Оперативники поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Выборга
11:20
В Сланцах ищут стрелявшего в женщину с собакой
11:05
На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
10:54
На Киевском шоссе задержали распространителей «метадона»
10:20
Учителям в СПб платят немного?
09:47
На Индустриальном проспекте пенсионерка погибла при падении из окна квартиры
09:02
Доллару не суждено упасть до 60 рублей
08:42
Кубинцам показали новейшие системы СПб
00:57
Триумфом двух петербургских женских команд завершился в Сочи 32-й чемпионат России: «СШОР ШШ – 1» заняла первое место, «СШОР ШШ – 2» финишировала второй
00:11
Злой гений петербургского хоккейного «Динамо» Егор Виноградов из «Торпедо-Горький» стал автором победной шайбы нижегородцев в четвёртом матче полуфинальной серии
16:07
В Малом зале Филармонии состоится концерт "Благословлённые музыкой"
16:00
В Петербурге трамвай стал передвижной сценой для Ансамбля песни и пляски ЛенВО
13:49
В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»
13:09
В Петербурге прошел исторический автопробег Бессмертного полка России
10:24
Трамп вновь пригрозил применить военную силу для аннексии Гренландии
09:57
Продолжаем дружить с Кубой
09:51
На Новочеркасском проспекте поймали налетчиков на сетевой магазин
09:46
На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека
08:28
Ветеранов ВОВ поздравили необычным способом
02:34
Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 2» единолично лидирует на продолжающемся в Сочи командном чемпионате России по шахматам, набрав 13 очков, «СШОР ШШ – 1» делит второе место с «Сима-Ленд»
02:05
Александр Соболев стал главным героем матча, в котором «Зенит» одержал волевую победу над «Пари НН»
17:38
Гандбольный «Зенит» расправился со ставропольским «Виктором» в ответном полуфинальном матче с разницей в 10 мячей и сыграет в финале с ЦСКА
14:31
В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате
14:25
На улице Савушкина в квартире жилого дома произошла поножовщина
14:21
Полицейские ищут налетчиков на квартиру во Всеволожске
01:31
Вторая по силе петербургская женская команда, представляющая «СШОР по шахматам и шашкам» на Большой Конюшенной, опережает первую по итогам 7-го тура чемпионата России в Сочи
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Сланцах ищут стрелявшего в женщину с собакой

В Сланцах ищут стрелявшего в женщину с собакой

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают стрелявшего в женщину с собакой в Сланцах

Вечером 5 мая, в 21:35, медики скорой помощи сообщили в полицию города Сланцы о случившемся возле магазина по адресу: улица Свердлова, дом 2. Там произошла ссора, в результате которой женщина получила ранение руки.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что пострадавшая – 51-летняя женщина, проживающая в доме 11 на улице Дзержинского. Как оказалось, она просто выгуливала свою собаку рядом с магазином.

Неожиданно раздался хлопок, после чего женщина почувствовала боль и подумала, что повредила руку при падении.

Однако, осмотрев рану, врачи обнаружили в руке пулю, скорее всего, выпущенную из пневматического оружия. Состояние женщины оценивается как стабильное, и после оказания помощи ей разрешили лечиться дома.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента. Ведутся поиски человека, стрелявшего в женщину.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Сланцевский район, стрельба, пневматика
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-05-2024, 09:29
В Петербурге задержали мужчину, натравившего собаку на прохожих
22-04-2020, 11:10
В Купчино молодая женщина выпала из окна квартиры на 7 этаже
22-07-2022, 11:29
В Колпино задержали стрелявшего у магазина
14-09-2024, 12:26
В Петербурге женщина повредила посетителя питейного заведения на Английском проспекте
2-10-2024, 09:41
В храме в Красном Селе пожилая женщина повредила двери и иконы
21-01-2025, 11:25
Полиция ищет стрелявшего по окнам на проспекте Гагарина

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:05
На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
Вчера, 13:49
В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»
Вчера, 09:46
На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека
4-05-2025, 14:31
В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате
Наверх