МВД пресекло мошенничество с аккаунтами в Telegram

МВД России пресекло деятельность группировки мошенников, которые с использованием чужих аккаунтов в мессенджере Telegram получали доступ к учетным записям на портале «Госуслуги», сообщила представитель министерства Ирина Волк в Telegram-канале.

Ущерб от деятельности мошенников оценивается в 400 млн рублей.

Как рассказала Ирина Волк, преступники приобретали или арендовали аккаунты в мессенджерах. Целевой аудиторией злоумышленников становились несовершеннолетние пользователи, которые передавали свой аккаунт за материальное вознаграждение.

«Сотрудниками управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресечена деятельность преступной группы. Её участники подозреваются в том, что организовали в мессенджере Telegram инфраструктуру, которая осуществляла временный доступ к аккаунтам. Их использовали для обеспечения противоправной деятельности колл-центров, находящихся на территории Украины, для совершения мошеннических действий в отношении граждан России», – написала Волк.

В период с сентября 2024 по март 2025 года таким образом были переданы более 11 тысяч аккаунтов. Участники преступной группы могут быть причастны к совершению тысячи преступлений на территории России, связанных с мошенничеством и получением неправомерного доступа к учетным записям портала «Госуслуги».

«Общая сумма причиненного ущерба превышает 400 млн рублей. Предполагаемый организатор и участник преступной группы были задержаны в Волгоградской и Свердловской областях», – добавила Волк.

В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела (часть 4 статьи 159 УК РФ). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нередко молодые люди не осознают всех последствий совершения тех или иных действий, отметил депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Этим пользуются злоумышленники. Чаще всего посредников для совершения преступных схем они набирают именно из числа подростков или студентов. Схема по привлечению молодежи одна – ей предлагают заработать. Все, что для этого нужно – создать аккаунт в социальной сети или мессенджере, привязав его к своей SIM-карте, а потом передать его в пользование злоумышленникам. Как правило, настоящие цели использования таких аккаунтов не называются, а заинтересованный в заработке подросток не всегда и спрашивает о том, для чего именно будет использоваться страница. Цена на такие страницы невысокая – от $7 до $10. Это явно не та сумма, из-за которой можно идти на такой риск», – отметил он.

В некоторых случаях злоумышленники придумывают легенды о пассивном заработке, призванные повысить лояльность молодых людей.

«Из-за ужесточения законодательства, прежде всего в части оборота SIM-карт, злоумышленникам требуется большое число посредников, которые предоставят не только аккаунты, но и, к примеру, свои банковские реквизиты. Именно такие посредники – ресурсная база мошенников на территории нашей страны. Для того, чтобы поставить работу по привлечению новых людей на поток, злоумышленники могут «сочинять» различные легенды, призванные легитимировать заработок. Например, говорить о том, что аккаунты будут использоваться для рассылки рекламных сообщений», – рассказал депутат.

К любым неофициальным предложениям заработать в интернете сегодня нужно относиться осторожно.