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Питерец.ру » Политика » Концерн Bosch столкнулся с проблемами

Концерн Bosch столкнулся с проблемами

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Немецкий гигант не смог продать свою дочернюю фирму в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что известный немецкий концерн «Бош» не смог завершить сделку по продаже своей дочерней компании в СПб. Планировавшаяся продажа в прошлом году была отложена из-за передачи данной структуры под временное управление российского «Газпрома».

Согласно годовому отчету Bosch, акции дочернего предприятия должны были быть проданы в 2024 году. Однако переход компании под российское госуправление помешал завершить данную сделку.

Оказалось, что в прошлом году, по указу президента РФ Владимира Путина, завод был передан одой из структур «Газпрома». Предприятие, зарегистрированное в СПб, специализировалось на производстве бытовых электрических приборов.

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