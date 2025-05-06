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Питерец.ру » Происшествия » На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка

На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские проводят поверку по факту наезда на подростка в Калининском районе

Около четырех часов дня, 5 мая, на Светлановском проспекте, возле дома номер 97, произошел неприятный инцидент. 48-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Киа Рио», при повороте налево на перекрестке, где движение регулируется светофором, сбила мальчика, которому исполнилось 12 лет.

В результате дорожного происшествия школьник получил ряд повреждений и был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП. По данному факту проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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