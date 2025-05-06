На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка

Около четырех часов дня, 5 мая, на Светлановском проспекте, возле дома номер 97, произошел неприятный инцидент. 48-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Киа Рио», при повороте налево на перекрестке, где движение регулируется светофором, сбила мальчика, которому исполнилось 12 лет.

В результате дорожного происшествия школьник получил ряд повреждений и был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП. По данному факту проводится проверка.