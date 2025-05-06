В торжественной обстановке Мариинского дворца состоялась церемония награждения памятным нагрудным знаком «Народный фронт. Всё для Победы». Это значимое событие было организовано Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» в тесном сотрудничестве с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. Атмосфера мероприятия пронизывалась чувством глубокого уважения к героям и несокрушимой веры в победу.

Приветственное слово от имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Александра Бельского, прозвучало из уст депутата Константина Чебыкина. Его речь, проникнутая патриотизмом и гордостью за российскую армию, остановилась на знаменательном юбилее – 80-летии Победы в Великой Отечественной войне. Чебыкин напомнил собравшимся о тяжелых испытаниях, выпавших на долю советского народа, о колоссальных потерях и о беспримерном мужестве советских солдат, которые ценой невероятных жертв смогли остановить вражеское наступление, изгнать захватчиков с родной земли и одержать победу в самом сердце вражеской столицы.

Речь депутата плавно перетекла к актуальным событиям, подчеркнув параллели между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Он акцентировал внимание на том, что наши современные бойцы, сражающиеся на передовой, продолжают славные традиции своих предков, стойко противостоя возрождающемуся нацизму. Чебыкин с гордостью отметил единение народа и армии, подчеркнув, что российские граждане, независимо от возраста и профессии, активно поддерживают военных, ежедневно направляя на фронт необходимые грузы и оказывая всестороннюю помощь жителям новых регионов. Образ волонтёров СВО, представляющих собой разнообразное по возрасту и профессиональному опыту сообщество людей, был ярко представлен в его выступлении как символ национального единства и непоколебимой воли к победе. Он подчеркнул, что вклад каждого гражданина, отправляюшего гуманитарную помощь или просто поддерживающего бойцов морально, неоценим.

В рамках церемонии руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге, Екатерина Кондратьева, передала Законодательному Собранию Санкт-Петербурга частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Этот символический жест стал ярким выражением памяти о павших героях и нерушимой связи поколений.

На церемонии награждения 15 человек были удостоены памятного нагрудного знака «Народный фронт. Всё для Победы» и благодарственных писем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за их бесценный вклад в поддержку специальной военной операции. Среди награжденных были как волонтеры, так и ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО. Особо трогательным моментом стало присутствие детей из центров содействия семейному воспитанию, что подчеркнуло важность передачи памяти о героизме будущим поколениям.

В целом, мероприятие собрало более 40 человек, представляющих разные поколения и слои общества, объединенных общей целью – поддержать наших военнослужащих и внести свой вклад в общее дело защиты Родины. Атмосфера мероприятия была наполнена чувством гордости, патриотизма и неизменной веры в победу. Церемония стала ярким свидетельством единения народа вокруг армии и непоколебимой решимости достичь победы в борьбе с нацизмом. В конце мероприятия Константин Чебыкин выразил глубокую благодарность общественному движению «Народный фронт» за организацию этого важного события, подчеркнув его значимость для всех присутствующих и для всей страны. Он также отметил важность продолжения работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей.