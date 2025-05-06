Фальшивые деньги в СПб: приводим статистику

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб и области продолжают выявлять фальшивые деньги. При этом количество подделок сократилось. В первый квартал текущего года обнаружено 193 фальшивки, что на 29% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 руб. – их изъяли 131 штуку. Также нашли 53 фальшивые купюры по 1000 руб. Кроме того, в регионе обнаружили по одной банкноте 2000 и 500 руб., две – номиналом 100 руб. и пять монет по 10 руб.

Жителям СПб и Ленобласти рекомендуется проверять банкноты на защитные признаки, чтобы не столкнуться с подделками. В случае обнаружения подозрительной купюры следует незамедлительно сообщить об этом в полицию.