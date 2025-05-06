Интерактивная выставка "Партизанская деревня"

В период с 7 по 9 мая, с 10:00 до 19:00, на территории, прилегающей к музейно-выставочному центру "Россия – моя история", будет развернута интерактивная экспозиция "Партизанская деревня".

Воссозданные блиндаж командира, пункт наблюдения разведчика, полевой госпиталь, кухня, станция связи и продовольственный склад представят условия жизни и боевую деятельность партизанского отряда. Посетители смогут ознакомиться с экспозицией оружия и бронетехники.

В рамках выставки будут представлены сведения о партизанском движении, воссоздан быт партизан, а также предложена дегустация блюд, приготовленных в полевой кухне. В непосредственной близости от Исторического парка будет организована демонстрация военной техники стран НАТО, захваченной в зоне проведения специальной военной операции.

Организатором данной исторической инсталляции выступает Командование Ленинградского военного округа. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.