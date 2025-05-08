В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста

В Гатчинском районе Ленинградской области, неподалеку от деревни Старосиверская, на 57-м километре трассы «Кемполово-Шапки» 7 мая в 14:10 произошла трагедия.

Двадцатипятилетний водитель "Пежо", ехавший от Куровиц в сторону Сиверского, сбил 64-летнего велосипедиста. К сожалению, мужчина погиб на месте из-за полученных травм.

По словам водителя иномарки, велосипедист ехал в том же направлении, что и он, но внезапно выехал на дорогу прямо перед его автомашиной.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства этого печального происшествия. По факту ДТП ведется проверка, чтобы установить все детали случившегося.