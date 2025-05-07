Беглов возложил цветы к могилам Чайковского и Суворова в Александро-Невской Лавре

Сегодня, 7 мая, исполнилось 185 лет со дня рождения выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского. Губернатор Александр Беглов почтил память композитора, возложив цветы к его могиле, расположенной в Некрополе мастеров Тихвинского кладбища Александро-Невской лавры.

Александр Беглов отметил, что Пётр Ильич Чайковский является одним из ключевых символов петербургской и российской культуры. Его музыка, одновременно величественная и лиричная, находит глубокий отклик в сердцах слушателей по всему миру, будучи узнаваемой с первых нот.

Санкт-Петербург бережно хранит память о Петре Ильиче Чайковском, чья жизнь и творчество были неразрывно связаны с городом. Здесь он начал своё музыкальное образование и создал первые произведения. В этом городе завершился его жизненный путь. В память о композиторе одна из улиц Центрального района носит его имя.

В 2016 году был основан Центр музыкальной культуры «Чайковский», под эгидой которого выступает Губернаторский симфонический оркестр. Оперные и балетные постановки, созданные гением Чайковского, занимают важное место в репертуарах петербургских театров. Концерты, посвященные другим произведениям композитора, неизменно привлекают множество поклонников.

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии сегодня откроется XVIII Международный фестиваль «Музыкальная коллекция». В Концертном зале Мариинского театра пройдет «Чайковский-гала», а на следующий день будет представлена опера Чайковского «Иоланта».

В ходе посещения Александро-Невской лавры Александр Беглов также возложил цветы к надгробию генералиссимуса Александра Васильевича Суворова в Благовещенской церкви, почтив память великого русского полководца в преддверии 225-летия со дня его кончины, которое будет отмечаться 18 мая.

Глава города подчеркнул, что в год 80-летия Великой Победы важно помнить о тех, кто создавал славу русского оружия и заложил традиции стойкости и непоколебимости российской армии. Александр Суворов воспитал плеяду полководцев XIX века и разработал новые стратегии и тактики ведения войны. В XX веке его идеи вдохновляли военачальников, таких как Скобелев и Брусилов, которые стали учителями для генералов и маршалов Поколения Победителей.

Губернатор напомнил, что в годы Великой Отечественной войны солдаты давали клятву верности Родине у надгробия Суворова перед отправкой на фронт.