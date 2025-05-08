Некоторые муниципалитеты провалили работы по благоустройство

«Питерец.ру» сообщает, что власти Петербурга оценили качество благоустройства в различных муниципалитетах города. Три из них получили неудовлетворительные оценки. Речь идет об округах «Северный», «Купчино» и «Дворцовый».

Проверка показала, что там не были выполнены необходимые работы по озеленению, уборке территорий и другим аспектам благоустройства. Это может повлияет на дальнейшее распределение финансирования. В частности, финансовая поддержка в рамках программы «Петербургские дворы» в 2025 году данным муниципалитетам оказана не будет.

Этим округам предстоит усилить работу в проблемном направлении и устранить выявленные недостатки. Планируется, что там будут разработаны и реализованы дополнительные меры по улучшению городской среды.