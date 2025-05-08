В СПб вспомнили защитников города

«Питерец.ру» сообщает, что в преддверии 9 мая СПб присоединился к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы нашего народа в ВОВ. На Пискаревском кладбище состоялась церемония, в которой приняли участие губернатор Беглов, члены городского правительства, председатель ЗакСа Бельский, полпред президента в СЗФО Гуцан и другие официальные лица.

Во время церемонии была объявлена минута молчания в память о героических защитниках и жителях блокадного Ленинграда. Завершилось мероприятие прохождением почетного караула и знаменной группы. Эти события подчеркивают значимость Дня Победы как символа мужества и стойкости нашего народа, напоминая о важности мира и сохранения памяти о подвигах предков.