В Петербурге с 80-летием Победы поздравили ветеранов спорта, переживших блокаду Ленинграда

В Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 7 мая чествовали ветеранов спорта, переживших блокаду Ленинграда. Мероприятие было посвящено приближающемуся Дню Победы.

Антон Шантырь, председатель Комитета и Заслуженный мастер спорта России, лично поздравил Олега Васильевича Ступакова, капитана I ранга в отставке, Заслуженного работника физической культуры РФ и судью Всесоюзной категории по классической борьбе; Риту Моисеевну Голованову, мастера спорта СССР по гребле на байдарке, многократную чемпионку СССР; Анатолия Иосифовича Штейнбока, Заслуженного тренера РСФСР по баскетболу; и Людмилу Константиновну Моисееву, мастера спорта по художественной гимнастике.

После торжественной части Антон Шантырь и ветераны приняли участие в открытии выставки под названием «Герои спорта – Герои Победы». Экспозиция посвящена спортсменам-ленинградцам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны.

Выставка является продолжением экспозиции «Спортивный Ленинград: победа и память». Ознакомиться с материалами выставки можно в общественном пространстве «Дом спорта», расположенном на площадке «Государственного музея спорта Санкт-Петербурга» (наб. реки Мойки, 23) до конца мая.