Движение гидроциклов и СИМ ограничат

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня в СПб запрещено кататься на гидроциклах и небольших судах, не прошедших государственную регистрацию. Это связано с подготовкой к массовым мероприятиям, включая празднование Дня Победы и проведение форумов.

Согласно новому регламенту, движение такого транспорта будет запрещено на некоторых участках города. Однако исключения будут сделаны для представителей властных структур, сотрудников предприятий, выполняющих госзаказы, и участников спортивных мероприятий.

Для СИМ также предусмотрены ограничения. Их использование будет запрещено во время проведения форумов и важных событий в СПб. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и порядка во время праздничных и значимых мероприятий города.