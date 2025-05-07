ента новостей

10:27
Движение гидроциклов и СИМ ограничат
10:01
Появится туркластер на курорте «Горская»
09:35
На Пискарёвском кладбище парламентарии двух столиц поклонились памяти павших защитников Ленинграда
02:10
Петербургская команда «СШОР по шахматам и шашкам» в заключительном туре командного чемпионата России в Сочи со счётом 2:4 проиграла будущим чемпионам из «КПРФ» с Матлаковым в составе
23:16
«СКА-1946» удалось поймать в силки «Омских Ястребов»: в финале Кубка Харламова «молодёжка» невских армейцев сразится со сверстниками из «Спартака»
17:09
В Петербурге прошло награждение нагрудным знаком «Народный фронт. Всё для Победы»
15:34
Фальшивые деньги в СПб: приводим статистику
14:01
Сборная Герценовского университета завоевала серебро в соревнованиях по художественной гимнастике
13:54
Интерактивная выставка "Партизанская деревня"
13:52
В Петербурге прошел юношеский турнир по самбо «Победа»
13:46
В Эрмитаже состоится концерт «Времена года» А. Вивальди в исполнении Балтийского симфонического оркестра
13:24
Оперативники поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Выборга
11:20
В Сланцах ищут стрелявшего в женщину с собакой
11:05
На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
10:54
На Киевском шоссе задержали распространителей «метадона»
10:20
Учителям в СПб платят немного?
09:47
На Индустриальном проспекте пенсионерка погибла при падении из окна квартиры
09:02
Доллару не суждено упасть до 60 рублей
08:42
Кубинцам показали новейшие системы СПб
00:57
Триумфом двух петербургских женских команд завершился в Сочи 32-й чемпионат России: «СШОР ШШ – 1» заняла первое место, «СШОР ШШ – 2» финишировала второй
00:11
Злой гений петербургского хоккейного «Динамо» Егор Виноградов из «Торпедо-Горький» стал автором победной шайбы нижегородцев в четвёртом матче полуфинальной серии
16:07
В Малом зале Филармонии состоится концерт "Благословлённые музыкой"
16:00
В Петербурге трамвай стал передвижной сценой для Ансамбля песни и пляски ЛенВО
13:49
В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»
13:09
В Петербурге прошел исторический автопробег Бессмертного полка России
10:24
Трамп вновь пригрозил применить военную силу для аннексии Гренландии
09:57
Продолжаем дружить с Кубой
09:51
На Новочеркасском проспекте поймали налетчиков на сетевой магазин
09:46
На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека
08:28
Ветеранов ВОВ поздравили необычным способом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Движение гидроциклов и СИМ ограничат

Движение гидроциклов и СИМ ограничат

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
mskagency.ru
В СПб вводят ограничения для катаний на гидроциклах и СИМ

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня в СПб запрещено кататься на гидроциклах и небольших судах, не прошедших государственную регистрацию. Это связано с подготовкой к массовым мероприятиям, включая празднование Дня Победы и проведение форумов.

Согласно новому регламенту, движение такого транспорта будет запрещено на некоторых участках города. Однако исключения будут сделаны для представителей властных структур, сотрудников предприятий, выполняющих госзаказы, и участников спортивных мероприятий.

Для СИМ также предусмотрены ограничения. Их использование будет запрещено во время проведения форумов и важных событий в СПб. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и порядка во время праздничных и значимых мероприятий города.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-06-2018, 10:52
В Петербурге введены ограничения движения гидроциклов
14-10-2013, 09:53
Ограничено движение на дороге в «Пулково-1»
25-05-2023, 14:55
Движение транспорта в Петербурге в День города
21-05-2017, 20:17
Движение транспорта в центре Петербурга ограничат из-за проведения книжного салона
19-04-2023, 12:44
В Петербурге праздник Ураза-Байрам ограничит движение транспорта
6-04-2016, 08:58
Время навигации

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:05
На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
5-05-2025, 13:49
В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»
5-05-2025, 09:46
На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека
4-05-2025, 14:31
В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате
Наверх