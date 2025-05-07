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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге гендиректор юрфирмы брызнул из газового баллончика в клиентов

В Петербурге гендиректор юрфирмы брызнул из газового баллончика в клиентов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Красногвардейского района проводят проверку по факту конфликта с применением газового баллончика в юридической фирме

В Красногвардейском районе Петербурга 6 мая в полицию сообщили, что в торговом центре, расположенном в доме №65 по Заневскому проспекту, какой-то неизвестный брызнул из газового баллончика в людей.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что около полудня в офисе юридической конторы на первом этаже, ее 42-летний руководитель облил газом клиентов.

Гендиректора, которого подозревают, увезли в отдел полиции, чтобы разобраться, что вообще произошло.

Позже полиция узнала по телефону, что в больницу обратились трое пострадавших с химическими ожогами глаз.

Врачи сказали, что с ними все нормально, оказали первую помощь и отправили домой лечиться амбулаторно.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела .

Источник: ГУ МВД
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