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Питерец.ру » Общество » Появится туркластер на курорте «Горская»

Появится туркластер на курорте «Горская»

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Появится новый туркластер в окрестностях Петербурга: сообщаем об особенностях проекта

«Питерец.ру» сообщает, что в курорте «Горская» сделают искусственные водоемы с островами, оснащенными маяками. Проект охватывает район между Приморским ш., Невской губой, ул. Ореховская и Захарьевская, а также Ленинградским ш.

В рамках инициативы будет построена академия парусного спорта. Там создадут общественные зоны, спортивные, социальные и образовательные объекты. Отдельного упоминания заслуживают бассейн и аттракционы. Хотя детали проекта еще уточняются, уже начались общественные обсуждения.

Жители выразили мнения о строительстве магистрали, соединяющей ул. Ореховую и Ленинградское шоссе, а также о минимальных и максимальных размерах и высоте зданий. Общий объем вложений в проект составит 230 млрд. руб.

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