Появится туркластер на курорте «Горская»

«Питерец.ру» сообщает, что в курорте «Горская» сделают искусственные водоемы с островами, оснащенными маяками. Проект охватывает район между Приморским ш., Невской губой, ул. Ореховская и Захарьевская, а также Ленинградским ш.

В рамках инициативы будет построена академия парусного спорта. Там создадут общественные зоны, спортивные, социальные и образовательные объекты. Отдельного упоминания заслуживают бассейн и аттракционы. Хотя детали проекта еще уточняются, уже начались общественные обсуждения.

Жители выразили мнения о строительстве магистрали, соединяющей ул. Ореховую и Ленинградское шоссе, а также о минимальных и максимальных размерах и высоте зданий. Общий объем вложений в проект составит 230 млрд. руб.