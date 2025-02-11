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Питерец.ру » Общество » Госдума приняла закон о дополнительной индексации военных пенсий в 2025 году

Госдума приняла закон о дополнительной индексации военных пенсий в 2025 году

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и сразу в целом закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством ранее в феврале. Новые нормы направлены на дополнительную индексацию пенсий военным пенсионерам с учетом фактического уровня инфляции. В частности, устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59%, а не 89,83%, как установлено сегодня. Это обеспечит индексацию пенсий военным и членам их семей на 9,5%.

Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива рассматривается в приоритетном порядке, «чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты». По его словам, сегодня важно «поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок».

Проиндексировать пенсии военным с учетом фактического уровня инфляции поручил президент РФ Владимир Путин.

Как отмечал ранее председатель правительства Михаил Мишустин, военные пенсии были по закону проиндексированы на 5,1%, что оказалось ниже фактической инфляции. Изменения предполагают, что пенсии будут увеличены еще на 4,4%, таким образом, общий уровень индексации пенсий военным пенсионерам в 2025 году составит 9,5%. Как уточнял Мишустин, «к уже произведенным выплатам за первые два месяца [2025 года] будет сделана доплата». По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, военные пенсионеры смогут уже 1 марта получить доиндексированную пенсию.

Ранее Картаполов также сообщил, что пенсии военным пенсионерам, помимо запланированной в связи с поручением президента РФ индексации на 9,5% с 1 января 2025 года, будут дополнительно проиндексированы с 1 октября на 4,5%. Такие нормы заложены в законе о федеральном бюджете на 2025–2027 годы

Дополнительная индексация военных пенсий – это справедливый шаг в сторону поддержки тех, кто посвятил свою жизнь службе Родине. Многие военные пенсионеры сегодня продолжают активно трудиться, вносят вклад в экономику, занимаются военно-патриотической работой, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Сегодня единогласно приняли в первом чтении и сразу в целом закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года с учетом фактического уровня инфляции. Напомню, такое поручение дал наш Президент. Правительство внесло законопроект 8 февраля, а уже 11 февраля мы приняли закон в целом. Это важное решение, которое позволит поддержать тех, кто посвятил свою жизнь защите страны и обеспечению безопасности граждан. Таким образом, государство не только компенсирует уровень инфляции, но и делает важный шаг в сторону повышения социальной справедливости. Фракция «Единая Россия» всегда последовательно выступает за поддержку ветеранов военной службы, и сегодняшнее решение – еще одно тому подтверждение», - сказал он.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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