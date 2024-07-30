Комитет Госдумы поддержал ко II чтению проект о запрете треш-стримов

Комитет Госдумы по информполитике на расширенном заседании рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, запрещающий распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе так называемых треш-стримов. Госдума планирует рассмотреть эту инициативу на пленарном заседании во вторник, 30 июля.
Минцифры и Роскомнадзор поддержали законопроект в текущей редакции. В свою очередь замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин добавил, что ведомство готово реализовать его вместе с Генпрокуратурой.
Законопроект был внесен в Госдуму в декабре прошлого года, в первом чтении он был принят в феврале. Согласно документу, распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, а также призывы к совершению таких деяний становятся основанием для включения ресурса в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
При этом ко второму чтению в проекте уточняется само определение треш-стрима – это «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».
Как отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, защита пользователей от такого контента – крайне важная задача, которую нужно решать оперативно.
Кроме того, необходимо проработать вопрос введения ответственности для тех, кто такой контент поддерживает – смотрит его, кидает стримерам так называемые «донаты», распространяет его путем репостов и так далее.