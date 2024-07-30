Комитет Госдумы поддержал ко II чтению проект о запрете треш-стримов

Комитет Госдумы по информполитике на расширенном заседании рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, запрещающий распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе так называемых треш-стримов. Госдума планирует рассмотреть эту инициативу на пленарном заседании во вторник, 30 июля.

Минцифры и Роскомнадзор поддержали законопроект в текущей редакции. В свою очередь замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин добавил, что ведомство готово реализовать его вместе с Генпрокуратурой.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре прошлого года, в первом чтении он был принят в феврале. Согласно документу, распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, а также призывы к совершению таких деяний становятся основанием для включения ресурса в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

При этом ко второму чтению в проекте уточняется само определение треш-стрима – это «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Как отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, защита пользователей от такого контента – крайне важная задача, которую нужно решать оперативно.

«Особенно это касается детей, на которых просмотр таких трансляций может оказать негативное влияние, навредить их психике, заложить неправильное представление о том, что такое поведение – это нормально. Безусловно, доступ к таким видео должен ограничиваться незамедлительно, чтобы не допускать их дальнейшего распространения: поэтому одна из поправок возлагает на Генпрокуратуру право досудебной блокировки треш-контента. Однако, на мой взгляд, эту работу также необходимо автоматизировать - должны использоваться определенные алгоритмы и системы, которые позволят оперативно выявлять такой контент в сети и осуществлять меры реагирования. У Роскомнадзора, например, уже есть система «Окулус», которая как раз выявляет нарушения законодательства РФ в изображениях и видеоматериалах. До ее запуска специалисты анализировали изображения и видео преимущественно вручную, а теперь можно анализировать более 200 тыс. изображений в сутки. Уверен, эта система также будет задействована для борьбы с треш-стримами. При том также должны появиться алгоритмы не только по блокировке, но и по оперативному выявлению тех, кто такие стримы снимает, для дальнейшего привлечения к ответственности», - отметил депутат.

Кроме того, необходимо проработать вопрос введения ответственности для тех, кто такой контент поддерживает – смотрит его, кидает стримерам так называемые «донаты», распространяет его путем репостов и так далее.

«Люди должны понимать, что не стоит ориентироваться на тех, кто совершает поступки вне общепринятых норм. В противном случае, распространение такого контента, который делает киберпространство некомфортным, и даже порой опасным для россиян, будет продолжаться», - заключил Немкин.