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Питерец.ру » Общество » Слово дал – слово взял. Почему Google отказался от обещания не использовать ИИ для оружия и слежки

Слово дал – слово взял. Почему Google отказался от обещания не использовать ИИ для оружия и слежки

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Автор: член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин

В мире высоких технологий крупные ИТ-корпорации давно стали не просто бизнесом, а глобальными игроками, влияющими на политику, безопасность и ход международных конфликтов. Они строят имидж прогрессивных, этичных и независимых компаний. Однако на практике все эти принципы исчезают, когда на горизонте появляются государственные контракты и геополитические интересы. Последнее решение Google – очередное подтверждение того, что даже самые громкие обещания о защите прав человека и отказе от военных разработок могут быть легко перечеркнуты ради выгоды.

Напомню о чем идет речь – ранее Google официально отказался от своих прежних принципов, исключив из кодекса этики запрет на использование искусственного интеллекта для оружия и слежки (https://www.washingtonpost.com/technology/2025/02/04/google-ai-policies-weapons-harm/). В 2018 году компания с гордостью заявляла, что не станет применять свои технологии в военных целях или в проектах, способных нанести вред. Тогда это выглядело как шаг в сторону моральной ответственности, вызванный протестами сотрудников против контракта с Пентагоном. Но стоило измениться политическим реалиям, как Google тут же пересмотрел свои взгляды. Получается, этический кодекс компании – не более чем пустая формальность, которой можно жонглировать в зависимости от обстоятельств.

В официальном заявлении руководители Google оправдывают этот шаг необходимостью «служить интересам демократических государств» и «поддерживать национальную безопасность». Но давайте назовем вещи своими именами: это не забота о ценностях, а банальное следование за деньгами и политическими заказами. Когда речь заходит о законах США, Google послушно исполняет требования властей. Но в других странах эта же корпорация с легкостью игнорирует местное законодательство, блокируя контент, вмешиваясь в информационную повестку и цензурируя неугодные материалы.

Этот инцидент – еще одно подтверждение того, что верить американским ИТ-гигантам нельзя. Их принципы действуют ровно до того момента, пока они не вступают в противоречие с политикой Вашингтона. Сегодня они отказываются от этических норм в сфере ИИ, завтра – от обещаний не передавать данные пользователей спецслужбам, а послезавтра и вовсе начнут открыто вмешиваться в политические процессы по всему миру. Полагаться на их технологии становится не просто наивно, а опасно.

Выход из ситуации очевиден – разрабатывать и использовать суверенные аналоги, которые развиваются не в угоду чужим интересам, а для нужд своих стран. Россия уже активно двигается в этом направлении: создаются собственные системы ИИ, развивается отечественная экосистема программного обеспечения и цифровых сервисов. В современных реалиях это не просто альтернатива, а необходимость для любой страны, которая хочет сохранить независимость в цифровой эпохе.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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